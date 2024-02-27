logo

BTC/USD

59157.98

ETH/USD

3323.11

LTC/USD

75.41

USD/UAH

38.65

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин засыпал свою новую пассию подарками: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин засыпал свою новую пассию подарками: что известно

Путин сделал своей вероятной любовнице Екатерине Мизулиной два подарка

27 февраля 2024, 22:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Хозяин Кремля Владимир Путин , как представляется, совсем не беспокоится сколько российских военных погибает во время страшной войны в Украине, которую начала РФ.

Путин засыпал свою новую пассию подарками: что известно

Екатерина Мизулина (фото из открытых источников)

Как информируют источники российских СМИ, Путин озаботился, что его возможная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Хозяин Кремля решил осчастливить ее подарками "в благодарность за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".

О первом подарке рассказала сама Мизулина на своей странице в Телеграмм , обнародовав фотографию и видео:

"Человек, который изменил все. Сегодня студенты в Тюмени подарили мне мерч с портретом президента России Владимира Путина", — сообщила Екатерина.

Собеседник из окружения Путина уточнил журналистам российских СМИ:

"Подарили студенты, но, честно говоря, это было от имени Владимира Владимировича. Он знал, что Екатерине Михайловне будет приятно одеть его портрет. И получить этот портрет публично".

Второй подарок – драгоценное кольцо с бриллиантом, которое стоит примерно в 6-7 миллионов рублей.

"Это ни в коем случае не кольцо или что-то такое. Просто Владимир Владимирович решил сделать Екатерине Михайловне приятное", — сообщил источник, близкий к Путину.

При этом никто еще не сообщил, какой характер носят отношения Путина и Мизулиной. Понятно только то, что пока РФ сталкивается с нищетой, ее президент занят не государственными делами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали новые подробности о любовнице Путина . Возможно, россиянка Екатерина Мизулина – теперь новая любовница хозяина Кремля Владимира Путина, как сообщает The Mirror. Как выяснили, она дочь сенаторки из РФ Елены Мизулиной.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости