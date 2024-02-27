Путин засыпал свою новую пассию подарками: что известно

Хозяин Кремля Владимир Путин , как представляется, совсем не беспокоится сколько российских военных погибает во время страшной войны в Украине, которую начала РФ.

Екатерина Мизулина (фото из открытых источников)

Как информируют источники российских СМИ, Путин озаботился, что его возможная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Хозяин Кремля решил осчастливить ее подарками "в благодарность за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".

О первом подарке рассказала сама Мизулина на своей странице в Телеграмм , обнародовав фотографию и видео:

"Человек, который изменил все. Сегодня студенты в Тюмени подарили мне мерч с портретом президента России Владимира Путина", — сообщила Екатерина.

Собеседник из окружения Путина уточнил журналистам российских СМИ:

"Подарили студенты, но, честно говоря, это было от имени Владимира Владимировича. Он знал, что Екатерине Михайловне будет приятно одеть его портрет. И получить этот портрет публично".

Второй подарок – драгоценное кольцо с бриллиантом, которое стоит примерно в 6-7 миллионов рублей.

"Это ни в коем случае не кольцо или что-то такое. Просто Владимир Владимирович решил сделать Екатерине Михайловне приятное", — сообщил источник, близкий к Путину.

При этом никто еще не сообщил, какой характер носят отношения Путина и Мизулиной. Понятно только то, что пока РФ сталкивается с нищетой, ее президент занят не государственными делами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали новые подробности о любовнице Путина . Возможно, россиянка Екатерина Мизулина – теперь новая любовница хозяина Кремля Владимира Путина, как сообщает The Mirror. Как выяснили, она дочь сенаторки из РФ Елены Мизулиной.



