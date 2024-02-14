Путин завел себе новую любовницу. Кто она

По информации Телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", Путин завел себе "новую пассию". Ею стала Екатерина Мизулина. Говорят, что последние несколько встреч Мизулиной со студентами ознаменовались неприятными моментами, но Путин пытался ее утешить.

Катерина Мизулина

"Казалось бы, мелочь в масштабах государства. Однако президент лично звонил по телефону Мизулиний и успокаивал ее",

— пишут в русских пабликах.

Кроме того, по словам директора фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, Мизулина абсолютно отвечает вкусу российского диктатора.

"Барби, ему всегда такое подходило. Путин – мужчина, позволяющий себе многое. Ему наплевать, что об этом думают избиратели, ведь избирателей нет – есть подданные. И он знает, что никогда не умрет. Это очень страшно, мы видим человека, полностью потерявшего здравый смысл и никак не связанного с реальностью",

– прокомментировала слухи Романова.

Напомним, теперь "официальной любовницей" Путина считалась экс-гимнастка Алина Кабаева, которая якобы родила диктатору троих детей. Говорят, Путин и Кабаева познакомились в 2001 году, когда тренер Ирина Винер решила отпраздновать удачное выступление российской сборной на чемпионате мира в Испании, где ее спортсменки выиграли все золотые медали. На приём тогда приехал и Путин. Алина не могла выступить перед ним с программой, как это сделали другие спортсменки, потому что получила на соревнованиях травму. Но весь вечер разговаривала с президентом о художественной гимнастике.

Портал "Комментарии" рассказывал, что в декабре 2023 года в Москве состоялась вечеринка для российских звезд. Ее организатор — ведущая и блоггер Анастасия Ивлеева. Тема вечеринки "Almost naked" — "почти обнаженный". Российские знаменитости пришли туда в откровенном наряде, появившиеся после этого светского мероприятия фото вызвали общественное возмущение. При этом среди приглашенных "почти голой" вечеринки засветилась и российская гимнастка Алина Кабаева , которой приписывали роман с диктатором Путиным. Гимнастка появилась на звездной тусовке в черном платье-пеньюаре с глубоким декольте, лакомилась шампанским и счастливо фотографировалась со знаменитостями.





