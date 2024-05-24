Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что в последнее время начали говорить о том, что якобы нужно вернуться к теме ведения переговоров между Украиной и Россией.

Владимир Путин

По его словам, Кремль готов к этому, но у него есть условия.

Как заявил Путин, все переговоры должны проходить на основании "стамбульских договоренностей", но с учетом "реалий на земле".

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы готов к завершению войны и проведению мирных переговоров, но с учетом реалий на земле. Якобы он заявил своим советникам, что будет требовать, чтобы в мирном договоре были обозначены все территориальные "реалии" в том числе и сухопутный коридор в Крым. Якобы Путин считает, что Россия уже достигла победы в войне с Украиной и такие договоренности с "реалиями на земле" он без проблем сможет продать россиянам, как большое достижение и победу РФ.

В то же время, источники западных СМИ утверждают, что якобы Путин готов вести войну в Украине и захватывать новые территории до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не согласится подписать мир на условиях России. Кроме того, якобы кремлевский диктатор раздражен тем, что Запад не поддерживает его "миротворческие инициативы", а Зеленский отказывается с ним встречаться.

Возможно, именно поэтом Путин назвал президента Владимира Зеленского "нелегитимным" и заявил, что Россия не понимает с кем можно будет подписывать мирные соглашения, если до этого дойдет. К слову, похоже в РФ достали со шкафа "призрак" Виктора Януковича, которого собираются использовать. По крайней мере, его самолет прибыл в Беларусь, где находился в то время и Путин. При этом известно, в России и дальше считают Януковича "легитимным" президентом.



