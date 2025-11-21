Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по плану США: какие условия

Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе нового мирного плана США. Однако российский диктатор отметил, что если Кремль не устроят условия окончания войны, то Россия готова и дальше продолжать военные действия против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин на заседании Совбеза прокомментировал мирный план США с 28 пунктами. Глава Кремля подчеркнул, что Москва получила текст мирного предложения США и документ может быть положен в основу дальнейших переговоров.

"Россия готова к мирным переговорам и решению проблем мирным путем, однако это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана", — сказал Путин.

В то же время, российский диктатор подчеркнул, что Москва готова продолжать войну, если Украина не согласится на предложенные условия.

"И в общем-то нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей "СВО" вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы", — заявил Путин.

Путин добавил, что США "не могут заручиться согласием Украины", а Киев якобы находится "в иллюзиях", способном нанести поражение России. Также, по словам российского диктатора, американская сторона просила РФ пойти на определенные компромиссы, и Кремль якобы "согласился" пойти на уступки.

Украина официально не комментировала эти заявления, но ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что готов работать над мирным планом США, ведь он нуждается в изменениях из-за неприемлемых для Киева условий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп озвучил ультиматум для Украины о принятии мирного плана США.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил об очень сложном выборе для Украины из-за мирного предложения от Трампа.