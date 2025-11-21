Путін заявив про готовність Росії до мирних переговорів за планом США: які умови

Володимир Путін заявив, що Москва готова до переговорів на основі нового мирного плану США. Однак російський диктатор зауважив, що, якщо Кремль не влаштують умови закінчення війни, то Росія готова й надалі продовжувати військові дії проти України.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін на засіданні Радбезу прокоментував мирний план США з 28 пунктів. Очільник Кремля наголосив, що Москва отримала текст мирної пропозиції США і документ може бути покладений в основу подальших переговорів.

"Росія готова до мирних переговорів та розв'язання проблем мирним шляхом, проте це вимагає предметного обговорення всіх деталей запропонованого плану", — сказав Путін.

Водночас російський диктатор наголосив, що Москва готова продовжувати війну, якщо Україна не погодиться на запропоновані умови.

"І загалом нас це влаштовує, оскільки веде до досягнення цілей "СВО" збройним шляхом, у ході збройної боротьби", - заявив Путін.

Путін додав, що США "не можуть заручитися згодою України", а Київ нібито перебуває "в ілюзіях", що здатний завдати поразки Росії. Також за словами російського диктатора, американська сторона просила РФ піти на певні компроміси, і Кремль нібито "погодився" піти на поступки.

Україна офіційно не коментувала ці заяви, але раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що готовий працювати над мирним планом США, адже він потребує змін через неприйнятні для Києва умови.

