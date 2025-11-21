logo_ukra

BTC/USD

83831

ETH/USD

2718.41

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін заявив про готовність Росії до мирних переговорів за планом США: які умови
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін заявив про готовність Росії до мирних переговорів за планом США: які умови

Путін заявив про готовність Росії до мирних переговорів на основі плану США, але водночас пригрозив продовженням війни.

21 листопада 2025, 20:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Володимир Путін заявив, що Москва готова до переговорів на основі нового мирного плану США. Однак російський диктатор зауважив, що, якщо Кремль не влаштують умови закінчення війни, то Росія готова й надалі продовжувати військові дії проти України.

Путін заявив про готовність Росії до мирних переговорів за планом США: які умови

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін на засіданні Радбезу прокоментував мирний план США з 28 пунктів. Очільник Кремля наголосив, що Москва отримала текст мирної пропозиції США і документ може бути покладений в основу подальших переговорів.

"Росія готова до мирних переговорів та розв'язання проблем мирним шляхом, проте це вимагає предметного обговорення всіх деталей запропонованого плану", — сказав Путін.

Водночас російський диктатор наголосив, що Москва готова продовжувати війну, якщо Україна не погодиться на запропоновані умови.

"І загалом нас це влаштовує, оскільки веде до досягнення цілей "СВО" збройним шляхом, у ході збройної боротьби", -  заявив Путін.

Путін додав, що США "не можуть заручитися згодою України", а Київ нібито перебуває "в ілюзіях", що здатний завдати поразки Росії. Також за словами російського диктатора, американська сторона просила РФ піти на певні компроміси, і Кремль нібито "погодився" піти на поступки.

Україна офіційно не коментувала ці заяви, але раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що готовий працювати над мирним планом США, адже він потребує змін через неприйнятні для Києва умови.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп озвучив ультиматум для України щодо прийняття мирного плану США.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про дуже складний вибір для України через мирну пропозицію від Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини