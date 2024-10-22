Путин заявил, что Россия не младший партнер Китая: реальность оказалась другой

Перед саммитом БРИКС российского диктатора Владимира Путина спросили, не чувствует ли себя Москва, как "младший партнер" Пекина, ведь Россия после начала полномасштабной войны все более зависима от Китая. Путин возразил, однако статистика свидетельствует о другом.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем строятся на "равноправной основе" и "с учетом друг друга". По его словам, якобы сотрудничество Москвы и Пекина стало одним из "ключевых факторов стратегической стабильности в мире".

"Это не пустая штампованная фраза, так и есть на самом деле. Мы прислушиваемся друг к другу. Мы не просто говорим, мы делаем, и у нас нет ни старших, ни младших. Мы просто работаем на пользу друг друга", — сказал Путин.

Однако слова Путина опровергает статистика. Например, институту при Банке Финляндии сообщил, что российская экономика стала одной из наиболее зависимых от Китая, уступая в конце 2022 года только КНДР по этому показателю. С начала полномасштабного вторжения доля китайских товаров в России возросла до 40%, в то время как ранее не превышала 25%.

В 2023 году значительно возросла зависимость России от китайского оборудования и технологий. Китай поставил России беспилотники и комплектующие на сумму более 12 миллионов долларов, а также оборудование двойного назначения, включая навигационные системы и компоненты для истребителей.

Также произошло увеличение китайского бизнеса в России, где Китай стал лидером среди иностранных инвесторов в России, опередив белорусских предпринимателей. Кроме того, количество компаний с китайскими совладельцами в России за первые девять месяцев 2024 года выросло на 32% по сравнению с 2023 годом.

Происходят изменения и на авторынке. Доля китайских автомобилей на российском рынке достигла 60% в 2023 году, кроме того, 50% всех продаж новых автомобилей касались китайских машин. Однако китайские автопроизводители не спешат развивать производство в России из-за "геополитических рисков".

В целом Китай активно наращивает продажи своих товаров в РФ, вместо этого получает дешевую российскую нефть и газ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США выступили с решительным заявлением и указали, что Китай сделал свой выбор в войне.

Также "Комментарии" писали о том, что из-за ошибки Путина Украина может получить серьезного союзника.