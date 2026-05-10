Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским об окончания войны: назвал одно условие

Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства. В то же время глава Кремля озвучил ключевое условие для такого формата переговоров, а именно предварительное достижение окончательных договоренностей по мирному договору.
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Путин в ходе общения с журналистами 9 мая прокомментировал возможность прямых переговоров с Зеленским. По его словам, Россия якобы никогда не отказывалась от такой встречи.
Далее Путин уточнил, что допускает проведение мирных переговоров и на нейтральной территории. По его словам, это возможно только в том случае, если будут согласованы детали об окончании войны в Украине.
