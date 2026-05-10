Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским об окончания войны: назвал одно условие

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства. В то же время глава Кремля озвучил ключевое условие для такого формата переговоров, а именно предварительное достижение окончательных договоренностей по мирному договору.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Путин в ходе общения с журналистами 9 мая прокомментировал возможность прямых переговоров с Зеленским. По его словам, Россия якобы никогда не отказывалась от такой встречи.

"Зеленский готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не в первый раз. Ну что можно сказать, что мы никогда не отказывались и я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-нибудь предлагает, пожалуйста. Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся", – сказал Путин.

Далее Путин уточнил, что допускает проведение мирных переговоров и на нейтральной территории. По его словам, это возможно только в том случае, если будут согласованы детали об окончании войны в Украине.

"Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы принять участие в этом мероприятии или что-то подписать, но это должна быть окончательная точка", — добавил Путин.

