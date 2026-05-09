У Кремлі прокоментували "послання" Зеленського, яке Фіцо привіз Путіну

У Кремлі заявили, що Володимир Путін очікує на пряме звернення від президента України Володимира Зеленського для початку можливих мирних переговорів. У Москві дали зрозуміти, що більше не хочуть отримувати сигнали через посередників та вимагають особистого контакту на найвищому рівні.

Володимир Путін та Роберт Фіцо.

З гучною заявою виступив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, коментуючи чутки, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нібито привіз Путіну якесь послання від Зеленського. За словами Ушакова, подібні сигнали Київ передавав уже неодноразово через різних міжнародних посередників.

"Це старі сигнали, які передавалися через багатьох осіб, зокрема через Трамп. Нехай дзвонить – він щось передає, а потім усе зависає у повітрі", — заявив представник Кремля.

Ушаков підкреслив, що Путін нібито готовий до прямого діалогу та особистої зустрічі із Зеленським у Москві. У Кремлі стверджують, що російський лідер багато разів давав зрозуміти про готовність прийняти українського президента для переговорів.

При цьому чиновник поспішив спростувати інформацію про те, що Роберт Фіцо привіз до Москви якісь нові або спеціальні пропозиції від Києва. За його словами, словацький прем'єр лише розповів Путіну про свої контакти із Зеленським, проте жодних офіційних послань не передавав.

Заява Ушакова прозвучала на тлі дискусій щодо можливості нових переговорних форматів між Україною та Росією. Водночас Київ неодноразово наголошував, що будь-які переговори можливі лише за дотримання українських умов та гарантій безпеки.

Різка риторика Кремля може свідчити про спробу Москви нав'язати власний сценарій можливого діалогу та посилити тиск на тлі затяжної війни.

