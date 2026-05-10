Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським щодо закінчення війни: назвав одну умову

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не лише у Москві, а й на території третьої держави. Водночас глава Кремля озвучив ключову умову для такого формату переговорів, а саме попереднє досягнення остаточних домовленостей щодо мирного договору.

Володимир Путін під час спілкування з журналістами 9 травня прокоментував можливість прямих переговорів з Зеленським. За його словами, Росія нібито ніколи не відмовлялася від такої зустрічі.

"Зеленський готовий провести особисту зустріч. Так, це я чув. Але ми чуємо це не вперше. Ну що можна сказати, що ми ніколи не відмовлялися, і я не відмовлявся. Я не пропоную цю зустріч, але якщо хтось пропонує, будь ласка. Нехай приїжджає той, хто хоче зустрітись, нехай приїжджає до Москви, ми зустрінемося", — сказав Путін.

Далі Путін уточнив, що допускає проведення мирних переговорів і на нейтральній території. За його словами, це можливо лише у тому випадку, якщо будуть узгоджені деталі щодо закінчення війни в Україні.

"Можна зустрітися і в третій країні, але тільки в тому випадку, коли буде досягнуто остаточних домовленостей про мирний договір, який має бути розрахований на тривалу історичну перспективу, щоб взяти участь у цьому заході або щось підписати, але це має бути остаточна точка", — додав Путін.

