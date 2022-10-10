Путин заявил о попытке взорвать "Турецкий поток" и обвинил Украину

После массированных обстрелов мирных украинских городов глава Кремля выступил с новым обвинением в сторону Украины. Так, Путин обвинил Украину в попытке взорвать газопровод "Турецкий поток". По его словам. "исполнители терактов" уже якобы задержаны. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление президента РФ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Все это доказано объективными данными, в том числе и свидетельствами самых задержанных исполнителей этого теракта", — сказал Путин, цинично обвиняя Украину в терактах.

Кроме этого, он посетовал, что РФ не допускают к "расследованию утечек газа на трубопроводах "Северный поток-1", "Северный поток-2".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин нашел объяснение массированному обстрелу Украины. Российские войска якобы нанесли удары "высокого оружия" по украинским объектам энергетики, военного управления и связи. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оправдывая массированный ракетный удар по городам Украины. При этом. российский диктатор пригрозил, что на этом ударе Россия не остановится и, если Кремль сочтет, что Киев продолжает утраивать теракты на территории РФ, то могут быть еще более мощные удары. Путин пригрозил, что по масштабам якобы ответные удары будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России.

Также "Комментарии" писали о массированном обстреле украинских городов . Российская Федерация начала массивный ракетный обстрел украинской территории 10 октября. Ракеты обстреливают десятки украинских городов. Местные главы областей и мэры населенных пунктов сообщают о работе ПВО и прилеты, также просят всех перейти в укрытие.