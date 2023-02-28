Путин заявил о потерях сотрудников ФСБ РФ

Во время выступления на расширенном собрании перед представителями Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) российский диктатор признал, что сотрудники этого органа действовал в Украине и понесли потери. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Общественное радио".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Проводя выступление перед коллегией ФСБ РФ президент России Владимир Путин сообщил, что подразделения спецслужб активно участвовали на территории Украины и имели специальные задачи. Вероятно, большинство из них российским спецслужбам не удалось реализовать, ведь даже Путин признал, что есть потери среди ФСБ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В рядах спецслужбы есть потери во время спецоперации", – заявил российский диктатор.

Под словами "спецоперация" подразумевается война в Украине. В русском информационном пространстве запрещено называть войну в Украине войной.

Путин добавил, что 2022 год был особенным для России и ее спецслужб, сообщив, что они были "непосредственно вовлечены" в "специальную военную операцию" Российской Федерации в Украине.

В конце российский диктатор цинично пытался поблагодарить руководителей и всех работников спецслужб за вторжение и нападение на территорию Украины, заявил, что это якобы "освобожденные" территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия назвала условия возвращения в договор о ядерном вооружении. Приостановку участия в договоре озвучил российский диктатор Владимир Путин во время своей речи, обвинив Запад.

Также "Комментарии" писали слова спикер Кремля Дмитрия Пескова, который ответил, пойдет ли Россия на компромисс относительно временно оккупированных территорий Украины.