Путин заявил о риске полной остановки экспорта нефти через Ормузский пролив

Во время совещания в Кремле, посвященного мировой конъюнктуре энергорынков, российский диктатор Владимир Путин озвучил тревожные прогнозы по стабильности топливных поставок. В частности, он предположил, что в течение ближайшего месяца добыча и транзит нефти, проходящей через стратегически важный Ормузский пролив, может быть полностью парализован.

Ормузский пролив

По оценке российского лидера, альтернативных путей для транспортировки ближневосточного сырья пока нет:

"Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально".

Ситуация уже очень негативно сказалась на глобальных показателях. Только за прошлую неделю мировые цены на "черное золото" подскочили на 30%. Кроме нефти под ударом оказался и газовый сектор — экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из стран Ближнего Востока существенно упал, а на стабилизацию отрасли, по словам Путина, пойдут "недели и месяцы".

Российский диктатор также напомнил о своих предварительных оговорках:

"Россия неоднократно предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке вызовут рост цен на нефть и газ, но высокая стоимость — временное явление".

Несмотря на напряженность на мировом рынке, в Кремле уверяют, что РФ не будет прекращать экспорт топлива в избранные европейские страны. Путин подчеркнул, что Москва будет продолжать выполнять обязательства перед так называемыми надежными партнерами, среди которых он отдельно выделил Венгрию и Словакию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в начале марта у полуострова Мусандам в Омане Иран атаковал танкер Skylight, находящийся под санкциями США и ЕС из-за перевозки иранской нефти. По сообщению Центра морской безопасности Омана, пострадали четверо членов экипажа, еще 16 были эвакуированы. Танкер плыл под флагом Панамы и принадлежит компании Sea Force Inc, управление которой осуществляет Red Sea Ship Management LLC.