Путин заявил о риске полной остановки экспорта нефти через Ормузский пролив

Недилько Ксения
Во время совещания в Кремле, посвященного мировой конъюнктуре энергорынков, российский диктатор Владимир Путин озвучил тревожные прогнозы по стабильности топливных поставок. В частности, он предположил, что в течение ближайшего месяца добыча и транзит нефти, проходящей через стратегически важный Ормузский пролив, может быть полностью парализован.
По оценке российского лидера, альтернативных путей для транспортировки ближневосточного сырья пока нет:
Ситуация уже очень негативно сказалась на глобальных показателях. Только за прошлую неделю мировые цены на "черное золото" подскочили на 30%. Кроме нефти под ударом оказался и газовый сектор — экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из стран Ближнего Востока существенно упал, а на стабилизацию отрасли, по словам Путина, пойдут "недели и месяцы".
Российский диктатор также напомнил о своих предварительных оговорках:
Несмотря на напряженность на мировом рынке, в Кремле уверяют, что РФ не будет прекращать экспорт топлива в избранные европейские страны. Путин подчеркнул, что Москва будет продолжать выполнять обязательства перед так называемыми надежными партнерами, среди которых он отдельно выделил Венгрию и Словакию.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в начале марта у полуострова Мусандам в Омане Иран атаковал танкер Skylight, находящийся под санкциями США и ЕС из-за перевозки иранской нефти. По сообщению Центра морской безопасности Омана, пострадали четверо членов экипажа, еще 16 были эвакуированы. Танкер плыл под флагом Панамы и принадлежит компании Sea Force Inc, управление которой осуществляет Red Sea Ship Management LLC.