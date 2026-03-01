Іран атакував власний танкер біля Ормузької протоки: що сталося

Біля півострова Мусандам в Омані Іран атакував танкер Skylight, який перебуває під санкціями США та ЄС через перевезення іранської нафти. За повідомленням Центру морської безпеки Оману, постраждали четверо членів екіпажу, ще 16 були евакуйовані. Танкер плив під прапором Панами та належить компанії Sea Force Inc, управління яким здійснює Red Sea Ship Management LLC.

Біля узбережжя Оману підбитий нафтовий танкер. Фото: Reuters

Як пише Reuters, атака в Ормузькій протоці стала першою подією такого роду поблизу Оману після серії ударів Тегерана по регіону Перської затоки. Вона відбулася на фоні ескалації після спільних американсько-ізраїльських ударів по Ірану.

Сервіс Tankertrackers.com повідомляє, що Skylight здебільшого використовувався для заправки інших суден паливом і стояв на якорі біля Мусандаму з 22 лютого. У грудні 2025 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Red Sea Ship Management та Skylight, звинувативши компанії у створенні "тіньового флоту" для транспортування іранських нафтопродуктів.

Півострів Мусандам контролює частину Ормузької протоки, через яку проходить близько 20-30% світового споживання нафти та ЗПГ. Вузький 33-кілометровий пролив є критично важливим морським маршрутом для експорту нафти з Саудівської Аравії, Іраку, Катару та ОАЕ, загальною потужністю понад 20 мільйонів барелів на день. Через ескалацію деякі контейнеровози тимчасово змінили маршрут або зупинилися, а міжнародні компанії рекомендують своїм суднам утримуватися від проходу через Ормузьку протоку.

