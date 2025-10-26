Путин угрожает новой ядерной ракетой: ее называют "летучим Чернобылем"

Российский диктатор Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. По словам российского лидера, это оружие "не имеет аналогов в мире" и является примером "технологического превосходства России в сфере стратегического вооружения".

Путин заявил об успешном испытании ядерной ракеты "Буревестник"

В ходе совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировок войск Путин сообщил, что российские стратегические ядерные силы провели обучение с запуском всех трех компонентов ядерной триады.

"Российские ядерные силы находятся на самом высоком уровне в мире. РФ провела испытания перспективных образцов вооружений во время тренировки ядерных сил на этой неделе", — сказал Путин.

Герасимов уточнил, что ракета "Буревестник" находилась в воздухе около 15 часов и преодолела расстояние в 14 тысяч километров. По его словам, это подтвердило возможность ее использования в качестве оружия глобальной дальности.

"Испытание российских ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" завершено", — добавил Путин.

"Буревестник" — межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, по замыслу российских конструкторов, имеющая неограниченную дальность полета. О ее создании Путин впервые объявил в 2018 году, демонстрируя кадры запуска ракеты в своем обращении.

Первые испытательные пуски ракеты, по данным американской разведки, прошли еще в 2016 году. С тех пор Россия совершила по меньшей мере 12 тестовых запусков, но, до сегодня, ракета "Буревестник" находилась на стадии испытаний.

Эту ракету называют "летучим Чернобылем", поскольку ее двигатель работает на небольшом ядерном реакторе. Система охлаждается атмосферным воздухом и, как следствие, выделяет радиоактивные выхлопные газы на протяжении всего полета. Из-за этой опасности ее испытания проводят в самых отдаленных точках мира, в сотнях километрах от любых населенных пунктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему именно в октябре Путин организовал ядерные учения с запуском ракеты "Буревестник".

Также "Комментарии" писали, к чему приведут понты Путина по поводу "мы выйдем из СНВ-3".