Путін погрожує новою ядерною ракетою: її називають "летючим Чорнобилем"

Російський диктатор Володимир Путін заявив про успішне випробування міжконтинентальної крилатої ракети "Буревісник" із ядерною енергетичною установкою. За словами російського лідера, ця зброя "не має аналогів у світі" та є прикладом "технологічної переваги Росії у сфері стратегічного озброєння".

Путін заявив про успішне випробування ядерної ракети "Буревісник"

Під час наради з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим і командувачами угруповань військ Путін повідомив, що російські стратегічні ядерні сили провели навчання із запуском усіх трьох компонентів ядерної тріади.

"Російські ядерні сили перебувають на найвищому рівні у світі. РФ провела випробування перспективних зразків озброєнь під час тренування ядерних сил цього тижня", — сказав Путін.

Герасимов уточнив, що ракета "Буревісник" перебувала у повітрі близько 15 годин і подолала відстань 14 тисяч кілометрів. За його словами, це підтвердило можливість її використання як зброї глобальної дальності.

"Випробування російських ракет із ядерною енергетичною установкою "Буревісник" завершено", — додав Путін.

"Буревісник" — міжконтинентальна крилата ракета з ядерною енергетичною установкою, яка, за задумом російських конструкторів, має необмежену дальність польоту. Про її створення Путін вперше оголосив ще у 2018 році, демонструючи кадри запуску ракети у своєму зверненні.

Перші випробувальні пуски ракети, за даними американської розвідки, відбулися ще у 2016 році. Відтоді Росія здійснила щонайменше 12 тестових запусків, однак, до сьогодні, ракета "Буревісник" перебувала на стадії випробувань.

Цю ракету називають "летючим Чорнобилем", оскільки її рушій працює на невеликому ядерному реакторі. Система охолоджується атмосферним повітрям і, як наслідок, виділяє радіоактивні вихлопні гази впродовж усього польоту. Через цю небезпеку її випробування проводять у найвіддаленіших точках світу, за сотні кілометрів від будь-яких населених пунктів.

