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Путин жалуется, что его "мирный план" никто не хочет слушать

Владимир Путин критикует Запад, который не хочет прибегать к подробностям "мирной инициативы" российского диктатора по войне в Украине.

25 июня 2024, 13:25
Автор:
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Slava Kot
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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что большинство западных политиков не воспринимают его ультиматум по поводу окончания войны в Украине на условиях Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин жалуется, что его "мирный план" никто не хочет слушать

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе экономического форума "Примаковские чтения" помощник российского диктатора Юрий Ушаков зачитал обращение Владимира Путина к участникам конференции. Глава Кремля заявил, что у Запада нет желаний рассматривать его "мирный план".

"Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально", — сказал Путин.

Напомним, что Путин перед началом Саммита мира в Швейцарии заявил о готовности России идти на мирные переговоры для окончания войны в Украине. Глава Кремля заявил, что условия России заключаются в сохранении Украиной нейтрального и безъядерного статуса, а также передачи Москве пяти украинских областей, полностью или частично оккупированных армией РФ.

"Примаковские чтения" – это экономический форум, который большинство партнеров Украины проигнорировало. Среди участников конференции были делегации преимущественно дружественных РФ стран – Китай, Казахстан, Сирии, Индия, Турция, Куба, Беларусь, а также США, Франция и Германия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал условия Путина, которым он хочет закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на мирный план Трампа для окончания войны в Украине.




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