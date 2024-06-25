Путин жалуется, что его "мирный план" никто не хочет слушать

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что большинство западных политиков не воспринимают его ультиматум по поводу окончания войны в Украине на условиях Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе экономического форума "Примаковские чтения" помощник российского диктатора Юрий Ушаков зачитал обращение Владимира Путина к участникам конференции. Глава Кремля заявил, что у Запада нет желаний рассматривать его "мирный план".

"Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально", — сказал Путин.

Напомним, что Путин перед началом Саммита мира в Швейцарии заявил о готовности России идти на мирные переговоры для окончания войны в Украине. Глава Кремля заявил, что условия России заключаются в сохранении Украиной нейтрального и безъядерного статуса, а также передачи Москве пяти украинских областей, полностью или частично оккупированных армией РФ.

"Примаковские чтения" – это экономический форум, который большинство партнеров Украины проигнорировало. Среди участников конференции были делегации преимущественно дружественных РФ стран – Китай, Казахстан, Сирии, Индия, Турция, Куба, Беларусь, а также США, Франция и Германия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал условия Путина, которым он хочет закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на мирный план Трампа для окончания войны в Украине.



