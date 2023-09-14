Путина беспокоят отношения с союзниками: собрал Совбез

Российский диктатор Владимир Путин 14 сентября собрал заседание Совета безопасности, на котором хочет обсудить отношения РФ с ближайшими союзниками и диалог со странами дальнего зарубежья. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"На повестке дня у нас несколько вопросов, они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также поговорим об обеспечении интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья", – заявил диктатор.

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Первым перед Путиным докладывал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Читайте также на портале "Комментарии" — встреча во Владивостоке российского диктатора Владимира Путина с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном продолжает оставаться под пристальным вниманием мировой прессы и экспертов. Ын дал понять, что его страна поддерживает все путинские решения, в том числе касательно войны против Украины. Россия устами главы МИД Сергея Лаврова пытается оправдать сближение с КНДР (Северная Корея), которая находится под санкциями (одобренными в 2006 году и РФ) из-за своей ядерной программы. Украинская разведка уверена, что Путин выпрашивает у Ким Чен Ына вооружение и боеприпасы, надеясь переломить ход войны. А в США предупреждают, что КНДР ждет жесткая реакция не только Штатов, но и всего международного сообщества, если та поддержит войну России против Украины. И всё же, похоже, сейчас официально оформляется российско-северокорейский альянс. О чем это говорит? К чему надо быть готовыми? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



