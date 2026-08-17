Путина отговаривают от мобилизации: какие есть другие угрозы для Украины

Российские технократы и представители политической верхушки активно убеждают Владимира Путина отказаться от идеи открытой мобилизации. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко. По его словам, внутренние закрытые социологические исследования, еженедельно проводимые в российских регионах для администрации президента РФ, также демонстрируют резкое неприятие такого шага обществом. Поэтому Кремль склоняется к скрытому принуждению и давлению, чтобы заставить россиян активнее подписывать военные контракты.

Путин и Песков

Главная дилемма русского диктатора состоит в угрозе уничтожения негласного консенсуса с населением. Путин стремится к масштабной мобилизации, однако понимает риски.

"Это разорвет существующий общественный договор между властью и россиянами", — объясняет Коваленко.

Пока этот компромисс держится на иллюзии, что боевые действия происходят где-то далеко, а на фронт идут исключительно добровольцы ради заработка. Глава ЦПД характеризует этот подход как формулу "жизнь в обмен на деньги", разрушение которой может стать критическим для режима.

Несмотря на внутренние колебания, Москва настроена на продолжительный конфликт. Диктатор не планирует останавливать боевые действия, по меньшей мере, до 2028 года и уже сейчас закладывает военные бюджеты и планы на весь 2027 год. Хотя такие намерения разделяют далеко не все в его окружении, шансы на то, чтобы сломать планы Кремля остаются. По убеждению руководителя ЦПИ, для давления на Москву существует вполне реальный инструмент — системные украинские атаки на экономические объекты РФ, твердая позиция Европейского Союза, а также общая политическая воля Вашингтона и Пекина.

"Коридор достаточно узкий, но не безнадежный", — подчеркивает руководитель Центра.

Параллельно с долгосрочным планированием войны Россия готовит масштабные меры по дестабилизации ситуации внутри нашего государства. Поскольку РФ планирует направить колоссальные ресурсы на медийные и политические манипуляции, для Украины важно сохранить внутреннюю консолидацию. Враг не отказался от намерений расшатать украинское общество изнутри. Кремль планирует финансировать потенциальные политические движения в Украине, активно вливать средства и подбирать лояльных лидеров для продвижения своих интересов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский идеолог Александр Дугин призвал власти РФ начать принудительное и массовое выселение граждан из крупных городов в деревни, аргументируя это неизбежностью ядерного столкновения с Западом. По мнению пропагандиста, крупные мегаполисы будут стерты с лица земли, а небоскребы следует переоборудовать под майнинг-фермы.