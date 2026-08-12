Глава Чечни Рамзан Кадыров стремится минимизировать участие коренного населения республики в боевых действиях против Украины. Об этом сообщает издание The Economist , ссылаясь на инсайдера, входящего в ближайшее окружение чеченского руководства.

Путин и Кадыров

"Каков бы ни были стремления Кремля в Украине, — подчеркнул источник журналистов, описывая настроения в Грозном, — наши собственные интересы находятся очень далеко от них".

По словам собеседника, несмотря на публичные лозунги и громкий самотитул пехотинца Путина, лидер Чечни категорически не желает класть жизнь своих земляков на алтарь идеологии русского мира.

В то же время, официальная риторика Кадырова существенно отличается от кулуарных решений. Во время весенней встречи с российским диктатором в апреле этого года он отчитался об отправке на фронт более 70 тысяч бойцов. Аналитики подсчитали, что это количество составляет примерно 9% всего мужского населения Чечни. Если бы эти данные соответствовали действительности, республика имела бы самый высокий уровень мобилизации среди всех субъектов РФ.

Однако реальная статистика ликвидированных окупантов указывает на совсем другую картину. По данным независимых мониторинговых проектов, с момента масштабного вторжения была официально подтверждена гибель чуть более 500 чеченцев. Это скудные 0,2% от общих потерь русской армии, хотя население Чечни составляет более 1% от общего числа жителей России.

Такая феноменальная "защита" местных кадров при высоких показателях мобилизации объясняется очень просто. Российские журналисты отмечают, что Грозный активно формирует свои боевые подразделения не за счет этнических чеченцев, а путем массового рекрутинга и найма добровольцев из других депрессивных регионов Российской Федерации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после атаки беспилотников на Татарстан Кадыров заговорил о жертвах, избежав обвинений в адрес Украины.