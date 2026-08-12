logo

BTC/USD

63401

ETH/USD

1891.92

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.62

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путина подставляют самые близкие: как рушится «империя» вокруг «СВО»
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина подставляют самые близкие: как рушится «империя» вокруг «СВО»

«Пехотинец» с собственным планом: Кадыров не спешит жертвовать чеченцами ради интересов Москвы

12 августа 2026, 15:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава Чечни Рамзан Кадыров стремится минимизировать участие коренного населения республики в боевых действиях против Украины. Об этом сообщает издание The Economist , ссылаясь на инсайдера, входящего в ближайшее окружение чеченского руководства.

Путина подставляют самые близкие: как рушится «империя» вокруг «СВО»

Путин и Кадыров

"Каков бы ни были стремления Кремля в Украине, — подчеркнул источник журналистов, описывая настроения в Грозном, — наши собственные интересы находятся очень далеко от них".

По словам собеседника, несмотря на публичные лозунги и громкий самотитул пехотинца Путина, лидер Чечни категорически не желает класть жизнь своих земляков на алтарь идеологии русского мира.

В то же время, официальная риторика Кадырова существенно отличается от кулуарных решений. Во время весенней встречи с российским диктатором в апреле этого года он отчитался об отправке на фронт более 70 тысяч бойцов. Аналитики подсчитали, что это количество составляет примерно 9% всего мужского населения Чечни. Если бы эти данные соответствовали действительности, республика имела бы самый высокий уровень мобилизации среди всех субъектов РФ.

Однако реальная статистика ликвидированных окупантов указывает на совсем другую картину. По данным независимых мониторинговых проектов, с момента масштабного вторжения была официально подтверждена гибель чуть более 500 чеченцев. Это скудные 0,2% от общих потерь русской армии, хотя население Чечни составляет более 1% от общего числа жителей России.

Такая феноменальная "защита" местных кадров при высоких показателях мобилизации объясняется очень просто. Российские журналисты отмечают, что Грозный активно формирует свои боевые подразделения не за счет этнических чеченцев, а путем массового рекрутинга и найма добровольцев из других депрессивных регионов Российской Федерации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после атаки беспилотников на Татарстан Кадыров заговорил о жертвах, избежав обвинений в адрес Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости