"Здравствуйте! Простоквашино? Знаю, люблю". Вышла новогодняя серия мультфильма "Простоквашино" с Путиным. Об этом пишут росСМИ.

Путина показали в мультике в России

На красной площади мультипликационный диктатор вежливо здоровается, вспоминает "отличную рыбалку" и вместе с котом и псом записывает поздравления о ватрушках, елке и покое на душе.

"Война, ракеты и мобилизация в сценарий, конечно, не влезли – формат не тот. Озвучивает путина пародист, но месседж вполне серьезный: "путин – часть жизни даже маленьких граждан".

В "Союзмультфильме" это назвали инструментом "мягкой силы"", – пишут в украинском Центре стратегической коммуникации.

В серии "Настоящий Новый год" персонажи "Простоквашино" – кот Матроскин и пес Шарик – приезжают в Москву на Красную площадь, чтобы выяснить, записывает ли Путин новогоднее обращение заранее или выступает в прямом эфире. Матроскин настаивает на записи, Шарик уверен в прямой трансляции.

На Красной площади герои встречают российского диктатора Владимира Путина. Узнав, что они приехали из Простоквашиного , он говорит, что знает и любит это место. В финале Матроскин, Шарик и Путин вместе поздравляют россиян с Новым годом.

Персонаж Путина озвучил актер-пародист Дмитрий Грачев.

