logo

BTC/USD

86999

ETH/USD

2918.49

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путина показали в мультике в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина показали в мультике в России

«Простоквашино» окончательно пропитался пропагандой и добавил к своему сюжету Путина

26 декабря 2025, 18:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

"Здравствуйте! Простоквашино? Знаю, люблю". Вышла новогодняя серия мультфильма "Простоквашино" с Путиным. Об этом пишут росСМИ.

Путина показали в мультике в России

Путина показали в мультике в России

На красной площади мультипликационный диктатор вежливо здоровается, вспоминает "отличную рыбалку" и вместе с котом и псом записывает поздравления о ватрушках, елке и покое на душе.

"Война, ракеты и мобилизация в сценарий, конечно, не влезли – формат не тот. Озвучивает путина пародист, но месседж вполне серьезный: "путин – часть жизни даже маленьких граждан".

В "Союзмультфильме" это назвали инструментом "мягкой силы"", – пишут в украинском Центре стратегической коммуникации.

В серии "Настоящий Новый год" персонажи "Простоквашино" – кот Матроскин и пес Шарик – приезжают в Москву на Красную площадь, чтобы выяснить, записывает ли Путин новогоднее обращение заранее или выступает в прямом эфире. Матроскин настаивает на записи, Шарик уверен в прямой трансляции.

На Красной площади герои встречают российского диктатора Владимира Путина. Узнав, что они приехали из Простоквашиного , он говорит, что знает и любит это место. В финале Матроскин, Шарик и Путин вместе поздравляют россиян с Новым годом.

Персонаж Путина озвучил актер-пародист Дмитрий Грачев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава МИД РФ Сергей Лавров открыл желание ребенка 8 лет по поводу глобуса. Отвечая, он предложил подождать, когда у России не будет границ на глобусе.                                                                                                                                                      



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости