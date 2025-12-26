Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
"Здрастуйте! Простоквашине? Знаю, люблю". Вийшла новорічна серія мульфільму "Простоквашине" з Путіним. Про це пишуть росЗМІ.
Путіна показали у мультику в Росії
На червоній площі мультиплікаційний диктатор чемно вітається, згадує "відмінну рибалку" і разом із котом та псом записує привітання про ватрушки, ялинку і спокій на душі.
"Війна, ракети й мобілізація в сценарій, звісно, не влізли – формат не той. Озвучує путіна пародист, але меседж – цілком серйозний: "путін – частина життя навіть маленьких громадян".
У "Союзмультфільмі" це назвали інструментом "м’якої сили"", – пишуть в українському Центрі стратегічної комунікації.
У серії "Справжній Новий рік" персонажі "Простоквашино" – кіт Матроскін та пес Шарик – приїжджають до Москви на Червону площу, щоб з'ясувати, чи записує Путін новорічне звернення заздалегідь, чи виступає у прямому ефірі. Матроскін наполягає на записі, Шарик упевнений у прямій трансляції.
На Червоній площі герої зустрічають російського диктатора Володимира Путіна. Дізнавшись, що вони приїхали з Простоквашиного, він каже, що знає та любить це місце. У фіналі Матроскін, Шарик та Путін разом вітають росіян із Новим роком.
Персонаж Путіна озвучив актор-пародист Дмитро Грачов.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова МЗС РФ Сергій Лавров відкрив бажання дитини 8 років щодо глобусу. Відповідаючи, він запропонував почекати, коли в Росії не буде кордонів на глобусі.