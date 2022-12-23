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Путина предупреждают о готовности трех республик выйти из состава РФ

Путину показали доклад Совета Безопасности Российской Федерации, в котором предусматривается возможный выход трех республик из состава России.

сегодня, 16:20
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Автор:

Slava Kot

Президенту России предоставили очередной анализ из Совета Безопасности РФ. В нем сообщается, что три республики, входящие в состав Российской Федерации, могут покинуть Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российский Telegram-канал Генерал СВР.

Путина предупреждают о готовности трех республик выйти из состава РФ

Путин получил доклад о возможном распаде России. Фото из открытых источников

По сообщению Генерала СВР, президенту России принес доклад секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Петрушевич.

Согласно анализу первой зависимой от РФ территорию, которая захочет выйти из состава России, называют Татарстан. Элита республики считает, что Кремль оказывает давление на них и хочет полностью отнять любую субъектность. 23 декабря Татарстан заявил, что переименует должность своего президента в "глава — Раис Республики Татарстан". Слово "раис" используется в арабских странах, что означает руководитель.

Следующими в очереди согласно докладу от Совбеза РФ могут отделиться Чечня и Башкортостан. Сообщается, что чеченцы могут получать необходимый боевой опыт в войне с Украиной и изучать тактику российской армии для лучшего понимания и ведения войны против Российской Федерации.

По сообщениям Генерала СВР, такие события могут стать только из-за неизбежного кризиса в РФ. Однако именно в этом отчете есть пункт о возможном кризисе в конце следующего года, если президент РФ останется у власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о несчастном случае с упавшим с лестницы в своей резиденции Путиным. Во время этого президент России оконфузился и медики не смогли ему оказать скорую помощь.

Также "Комментарии" писали о величайших поражениях России в ее истории. От Крымской битвы до войны в Украине.



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Источник: https://t.me/generalsvr/1313
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