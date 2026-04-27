Руководитель Кремля Владимир Путин во время визита в спортивную школу имени Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге попал в фокус внимания из-за странного поведения с несовершеннолетними питомцами. Общаясь с одной из гимнасток, диктатор расспросил ее о возрасте и спортивном стаже:

"— Семь лет занимаешься гимнастикой?

– Да.

— А сколько тебе лет?

– Десять.

— Удачи", — сказал Путин и поцеловал малолетнюю девочку в купальнике в лоб, после чего пожелал успехов всем гимнасткам и сфотографировался с ними.

Обозреватели обратили внимание на то, что маленьких спортсменок выстроили перед пожилым главой РФ исключительно в купальниках, что само по себе выглядит неэтично и вызывает множество вопросов.

Издание Faridaily отмечает, что подобные нежности на камеру с незнакомыми детьми диктатор демонстрирует в четко определенные политические моменты. Журналисты отмечают, что обычно Путин делает это тогда, когда фиксируется снижение его уровня поддержки среди населения.

Последний аналогичный случай произошел в июне 2023 сразу после военного мятежа Евгения Пригожина. Тогда испуганный Путин срочно отправился в Дербент (Дагестан), где вышел к толпе и поцеловал девочку, проигнорировав даже жесткий предвстречный карантин, действовавший тогда для его безопасности. Кроме того, выходы к людям практиковались в Торжке после теракта в марте 2024 года и в августе 2024 года после начала прорыва ВСУ в Курскую область.

Текущий случай совпал с тем, что по данным социологических опросов от 17 апреля, официальный рейтинг доверия к Путину продолжает непрерывно падать всю календарную весну и практически сравнялся с показателями начала полномасштабного вторжения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что подконтрольная российскому правительству социологическая служба ВЦИОМ обнародовала свежие данные об уровне популярности Владимира Путина. Несмотря на задержку в публикации, цифры подтвердили негативную тенденцию: показатели главы Кремля снижаются уже седьмую неделю.