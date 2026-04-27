Путіна розкритикували за вибудованих перед ним дітей в одних купальниках та публічний поцілунок

Faridaily пов'язує новий поцілунок Путіна з дитиною у Санкт-Петербурзі зі спробами підняти свій авторитет

27 квітня 2026, 20:04
Недилько Ксения

Керівник Кремля Володимир Путін під час візиту до спортивної школи імені Анатолія Рахлина в Санкт-Петербурзі потрапив у фокус уваги через дивну поведінку з неповнолітніми вихованками. Спілкуючись з однією із гімнасток, диктатор розпитав її про вік та спортивний стаж:

"— Сім років займаєшся гімнастикою?

— Так.

— А скільки ж тобі років?

— Десять.

— Успіхів", — сказав Путін і поцілував малолітню дівчинку в купальнику в лоб, після чого побажав успіхів всім гімнасткам і сфотографувався з ними.

Оглядачі звернули увагу на те, що маленьких спортсменок вишикували перед літнім очільником РФ виключно у купальниках, що само по собі виглядає неетично та викликає багато запитань.

Видання Faridaily зазначає, що подібні "ніжності" на камеру з незнайомими дітьми диктатор демонструє у чітко визначені політичні моменти. Журналісти наголошують, що зазвичай Путін робить це тоді, коли фіксується зниження його рівня підтримки серед населення.

Останній аналогічний випадок стався у червні 2023 року одразу після військового заколоту Євгена Пригожина. Тоді переляканий Путін терміново вирушив до Дербента (Дагестан), де вийшов до натовпу та поцілував дівчинку, проігнорувавши навіть жорсткий передзустрічний карантин, який тоді діяв для його безпеки. Крім того, виходи до людей практикувалися ним у Торжку після теракту в березні 2024 року та у серпні 2024 року після початку прориву ЗСУ в Курську область.

Поточний випадок збігся з тим, що за даними соціологічних опитувань від 17 квітня, офіційний рейтинг довіри до Путіна продовжує безперервно падати всю календарну весну та наразі практично зрівнявся з показниками початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що підконтрольна російському уряду соціологічна служба ВЦВГД оприлюднила свіжі дані щодо рівня популярності Володимира Путіна. Попри затримку в публікації, цифри підтвердили негативну тенденцію: показники очільника Кремля знижуються вже сьомий тиждень поспіль.



