Рейтинги Путіна: наскільки росіяни довіряють своєму «вождю»
Рейтинги Путіна: наскільки росіяни довіряють своєму «вождю»

Навіть ВЦВГД не приховує: довіра до Путіна впала до найнижчих показників за останні два роки

24 квітня 2026, 13:57
Підконтрольна російському уряду соціологічна служба ВЦВГД оприлюднила свіжі дані щодо рівня популярності Володимира Путіна. Попри затримку в публікації, цифри підтвердили негативну тенденцію: показники очільника Кремля знижуються вже сьомий тиждень поспіль.

Згідно з результатами останнього моніторингу, рівень схвалення роботи президента РФ за тиждень скоротився ще на 1,1 відсоткового пункту і зараз становить 65,6%. Аналогічна ситуація спостерігається і з рівнем безпосередньої довіри — цей показник втратив ще 1 пункт, опустившись до позначки у 71%.

Експерти зазначають, що зафіксовані дані є найнижчими з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Попри спроби державної пропаганди підтримувати образ "стабільної підтримки", навіть офіційні соціологи змушені констатувати поступове розчарування російського суспільства в діях свого керівництва.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що рішення Європейського Союзу про виділення 90 мільярдів євро для України викликало хвилю обурення в Російській Федерації. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, агресор розраховував на блокування коштів, щоб послабити спротив нашої держави.

За словами посадовця, наразі Кремль поширює фейк про те, що Європа нібито фінансує "продовження війни". Проте Коваленко наголошує, що це маніпуляція, оскільки саме Росія є ініціатором конфлікту і не виявляє реального бажання його припиняти.

"Вони її розпочали, вони продовжують попри мирні зусилля США та прагнення України до миру", — підкреслив він. 



