Підконтрольна російському уряду соціологічна служба ВЦВГД оприлюднила свіжі дані щодо рівня популярності Володимира Путіна. Попри затримку в публікації, цифри підтвердили негативну тенденцію: показники очільника Кремля знижуються вже сьомий тиждень поспіль.

Володимир Путін

Згідно з результатами останнього моніторингу, рівень схвалення роботи президента РФ за тиждень скоротився ще на 1,1 відсоткового пункту і зараз становить 65,6%. Аналогічна ситуація спостерігається і з рівнем безпосередньої довіри — цей показник втратив ще 1 пункт, опустившись до позначки у 71%.

Експерти зазначають, що зафіксовані дані є найнижчими з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Попри спроби державної пропаганди підтримувати образ "стабільної підтримки", навіть офіційні соціологи змушені констатувати поступове розчарування російського суспільства в діях свого керівництва.

