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Путина сделают "виновником": политолог раскрыл хитрый сценарий РФ с фейковым перемирием

Политолог Антон Еремин назвал два сценария возможного завершения власти Путина

28 июня 2026, 11:35
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Slava Kot

Будущее Владимира Путина зависит не столько от внешнего давления, сколько от внутренней логики самой российской системы власти. Такое мнение в аналитической статье для Kyiv Post высказал российский политолог Антон Еремин, описавший возможный механизм трансформации или устранения действующего руководства РФ.

Путина сделают "виновником": политолог раскрыл хитрый сценарий РФ с фейковым перемирием

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Антон Еремин считает, что ключевым фактором риска для Путина является не оппозиция и не санкции, а "чекистская корпорация" — это силовая вертикаль, когда-то способствовавшая его приходу к власти. В кризисный момент именно эта система, а не общественный протест может определить дальнейший политический курс.

Еремин проводит историческую параллель с падением режима Муссолини, когда поражение в войне стало катализатором устранения диктатора его же элитами. Подобный сценарий, по его мнению, возможен и в России.

"Война зашла в тупик. Расходы растут. Престиж лидера падает", — замечает Еремин.

Эксперт описывает формирование новой риторики внутри российского информационного пространства, от "преданной победы" до открытой критики военных решений. В публичном поле все чаще звучат обвинения в адрес "властных структур" и призывы к более радикальным действиям, включая удары по странам Запада.

В то же время Еремин выделяет два потенциальных сценария. Первый – это эскалация, когда Путин, под давлением части элит, может пойти на еще более рискованные шаги против Запада. Однако этот вариант он считает маловероятным.

"Он не камикадзе. Он не нажмет эту кнопку", – подчеркивает Еремин.

Второй сценарий, который аналитик называет более реалистичным, – это внутренняя замена лидера. В такой модели политическая система сохраняется, но Путин становится "удобным виновником" поражений. Его могут заменить фигурой из силового или технократического круга, которая объявит о "перегруппировке" и временном снижении интенсивности войны.

Однако Еремин предупреждает, что такая "пауза" не будет означать мира. Напротив, он может использоваться для восстановления военного потенциала и подготовки к новому этапу конфликта. По мнению автора, главный риск для Запада состоит в ложной трактовке возможного "перемирия" как завершения войны. Это может стать лишь фазой перестройки российской власти и ее последующей эскалации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Мерц озвучил Путину три условия по Украине.

Также "Комментарии" писали, что на Западе предупредили о новой страшной тактике Путина.



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Источник: https://www.kyivpost.com/opinion/78795
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