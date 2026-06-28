Путіна зроблять "винуватцем": політолог розкрив хитрий сценарій РФ з фейковим перемир'ям

Майбутнє Володимира Путіна залежить не стільки від зовнішнього тиску, скільки від внутрішньої логіки самої російської системи влади. Таку думку в аналітичній статті для Kyiv Post висловив російський політолог Антон Єрьомін, який описав можливий механізм трансформації або усунення чинного керівництва РФ.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Антон Єрьомін вважає, що ключовим фактором ризику для Путіна є не опозиція і не санкції, а "чекістська корпорація" — це силова вертикаль, яка колись сприяла його приходу до влади. У кризовий момент саме ця система, а не суспільний протест, може визначити подальший політичний курс.

Єрьомін проводить історичну паралель з падінням режиму Муссоліні, коли поразка у війні стала каталізатором усунення диктатора його ж елітами. Подібний сценарій, на його думку, можливий і в Росії.

"Війна зайшла в глухий кут. Витрати зростають. Престиж лідера падає", — зауважує Єрьомін.

Експерт описує формування нової риторики всередині російського інформаційного простору, від "зрадженої перемоги" до відкритої критики військових рішень. У публічному полі дедалі частіше звучать звинувачення на адресу "владних структур" та заклики до радикальніших дій, включно з ударами по країнах Заходу.

Водночас Єрьомін виділяє два потенційні сценарії. Перший — це ескалація, коли Путін, під тиском частини еліт, може піти на ще більш ризиковані кроки проти Заходу. Однак цей варіант він вважає малоймовірним.

"Він не камікадзе. Він не натисне цю кнопку", – підкреслює Єрьомін.

Другий сценарій, який аналітик називає більш реалістичним, це внутрішня заміна лідера. У такій моделі політична система зберігається, але Путін стає "зручним винуватцем" поразок. Його можуть замінити фігурою з силового або технократичного кола, яка оголосить про "перегрупування" та тимчасове зниження інтенсивності війни.

Однак Єрьомін попереджає, що такий "перепочинок" не означатиме миру. Навпаки, він може бути використаний для відновлення військового потенціалу та підготовки до нового етапу конфлікту. На думку автора, головний ризик для Заходу полягає у хибному трактуванні можливого "перемир’я" як завершення війни. Натомість це може стати лише фазою перебудови російської влади та її наступної ескалації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що канцлер Німеччини Мерц озвучив Путіну три умови щодо України.

Також "Коментарі" писали, що на Заході попередили про нову страшну тактику Путіна.