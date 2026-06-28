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Удари по РФ та паніка еліт: на Заході попередили про нову страшну тактику Путіна

Зростання невдоволення в Росії через війну може посилити Путіна і призвести до нової ескалації проти України.

28 червня 2026, 09:40
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Slava Kot

Зростання невдоволення війною всередині Росії, зокрема через масштабні українські атаки безпілотниками, може не послабити позиції Кремля, а навпаки зробити реакцію російського диктатора Володимира Путіна більш жорсткою. Про це йдеться в аналітичному матеріалі CBC.

Удари по РФ та паніка еліт: на Заході попередили про нову страшну тактику Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними CBC, останні удари по території Росії, включно з об’єктами в районі Москви, впливають не лише на суспільні настрої, а й на частину політичної та бізнес-еліти, яка досі має обмежений вплив на ухвалення рішень у Кремлі. Як зауважує у матеріалі лауреатка Пулітцерівської премії та історикиня Енн Епплбаум, для частини росіян війна перестає бути абстракцією.

"Вони нарешті побачили війну і починають розуміти, що… вони не лише не перемагають, але й війна наближається", — заявила історикиня.

Водночас Епплбаум наголошує, що навіть якщо удари по російській інфраструктурі не здатні швидко змінити хід війни, вони можуть поступово впливати на еліти, які досі залишаються частково залученими до ухвалення рішень.

"Вони є цілком очевидним доказом того, що росіяни не перебувають у безпеці, що вони не перемогли Україну, що війна триває і що вони платять за неї високу ціну", — каже Епплбаум.

Окрему увагу дослідники звертають на інформаційну політику Москви. Попри серію атак, російське державне телебачення майже не показує наслідків ударів, а мешканці великих міст часто не отримують офіційних попереджень про небезпеку. Це створює розрив між реальністю та тим, як її подає пропаганда.

Водночас не всі експерти погоджуються з тим, що суспільне невдоволення може стати фактором тиску на Кремль. Журналіст UNITED24 Media Євген Славний застерігає від надмірного оптимізму, наголошуючи, що критика влади не дорівнює відмові від підтримки війни. А історик Майкл Кіммідж припускає, що у відповідь на внутрішній тиск Кремль може обрати протилежну стратегію посилення репресій і ескалацію атак проти України.

"Він завжди може накинутися на такі речі, як водопостачання, електропостачання – що він і робив, – але можна підвищити ставки і справді спробувати створити гуманітарну катастрофу в Україні", – сказав Кіммідж.

Таким чином, навіть зростання внутрішнього невдоволення в Росії не гарантує пом’якшення політики Кремля щодо переговорів, а натомість може призвести до ще більш небезпечної фази війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомля, що в Кремлі зробили нову заяву про переговори.

Також "Коментарі" писали, що у росіян палає. Після атаки дронів та ракет горять два гігантські НПЗ РФ.



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Джерело: https://www.cbc.ca/news/world/moscow-drones-putin-public-support-down-expert-analysis-9.7249291
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