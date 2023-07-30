Путина унизили перед камерами на встрече с африканским лидером

В ходе саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге президент РФ пытался встретиться со всеми африканскими лидерами лично. Однако египетский президент поставил Путина в неловкое положение и заставил президента России ждать перед камерами журналистов.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Саммит Россия-Африка проводится второй раз, но впервые в условиях войны, поэтому многие руководители государств не появились в России. Из 55 стран Африки только 17 стран направили делегации на мероприятие. Другие отправили чиновников более низкого уровня, а пять правительств бойкотировали саммит в Санкт-Петербурге.

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Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России намерен лично встретиться с каждым из прибывших в Санкт-Петербург африканских лидеров. Однако перед одной из таких встреч случился инцидент.

Президент Египта Абдель Фаттах поставил Владимира Путина в неловкое положение. Глава африканского государства заставил Путина ждать его. Неприятное событие для российского президента зафиксировали камеры. Запись этой ситуации распространил в соцсети советник МВД Украины Антон Геращенко.

"Путин должен был ждать достаточно долго президента Египта. Это не первый случай, когда иностранные лидеры заставляют Путина ждать", — пишет Антон Геращенко.

На протяжении многих лет российский президент был известен тем, что опаздывал на переговоры с иностранными лидерами – это было воспринято как желание продемонстрировать доминирование и вывести противника из равновесия. Однако после полномасштабного вторжения многие мировые лидеры заставляют ждать Путина. Подобные случаи были во время встречи Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и другими.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирландия объявила, что не повторит ошибку и правильно отреагирует на смерть Путина.

Также "Комментарии" писали, что Путин почти отказался от идеи выиграть войну военным путем.