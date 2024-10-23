logo

BTC/USD

66390.10

ETH/USD

2579.88

LTC/USD

68.57

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путина унизили во время саммита БРИКС (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина унизили во время саммита БРИКС (ВИДЕО)

Лидер Китая Си Цзиньпина использовал метод Путина, чтобы унизить его на саммите БРИКС.

сегодня, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин вынужден был ждать лидера Китая Си Цзиньпина перед совместными переговорами во время саммита БРИКС. Опоздание на встречу было одним из "трюков", которым пользовался Путин раньше, однако после вторжения в Украину этот метод постоянно используют против него.

Путина унизили во время саммита БРИКС (ВИДЕО)

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В сеть попало короткое видео с саммита БРИКС, на котором видно, как Путин идет по длинному коридору, останавливается и смущается от того, что вынужден ждать лидера Китая Си Цзиньпина.

"Похоже, Си Цзиньпин сказал Путину подождать перед их встречей. Это происходит в России. Путин ждет", – прокомментировал видео украинский политик Антон Геращенко.

Долгое время Путин умышленно опаздывал на встрече с лидерами других стран, что стало его методом показать свое преимущество, заставить нервничать или неудобно чувствовать себя других политиков. Российский диктатор так поступал с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, Папой Римским, королевой Елизаветой II, экс-президентом США Бараком Обамой и другими деятелями.

Однако после начала вторжения России в Украину и введением санкции против Москвы ситуация кардинально изменилась. Путин начал приходить вовремя на встречу, однако его коллеги начали регулярно "опаздывать". В частности, так поступал президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из иностранных лидеров отказался ехать на саммит БРИКС в Путин.

Также "Комментарии" писали о том, что лидерам БРИКС не понравилась идея Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости