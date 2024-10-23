Путина унизили во время саммита БРИКС (ВИДЕО)

Российский диктатор Владимир Путин вынужден был ждать лидера Китая Си Цзиньпина перед совместными переговорами во время саммита БРИКС. Опоздание на встречу было одним из "трюков", которым пользовался Путин раньше, однако после вторжения в Украину этот метод постоянно используют против него.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В сеть попало короткое видео с саммита БРИКС, на котором видно, как Путин идет по длинному коридору, останавливается и смущается от того, что вынужден ждать лидера Китая Си Цзиньпина.

"Похоже, Си Цзиньпин сказал Путину подождать перед их встречей. Это происходит в России. Путин ждет", – прокомментировал видео украинский политик Антон Геращенко.

Долгое время Путин умышленно опаздывал на встрече с лидерами других стран, что стало его методом показать свое преимущество, заставить нервничать или неудобно чувствовать себя других политиков. Российский диктатор так поступал с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, Папой Римским, королевой Елизаветой II, экс-президентом США Бараком Обамой и другими деятелями.

Однако после начала вторжения России в Украину и введением санкции против Москвы ситуация кардинально изменилась. Путин начал приходить вовремя на встречу, однако его коллеги начали регулярно "опаздывать". В частности, так поступал президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из иностранных лидеров отказался ехать на саммит БРИКС в Путин.

Также "Комментарии" писали о том, что лидерам БРИКС не понравилась идея Путина.