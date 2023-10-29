logo

BTC/USD

34358.03

ETH/USD

1790.82

LTC/USD

68.20

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путина высмеяли в соцсети: все из-за любви президента России к странным столам
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина высмеяли в соцсети: все из-за любви президента России к странным столам

Президент России Владимир Путин принял в Кремле 13 религиозных лидеров России.

сегодня, 15:35
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

У президента России Владимира Путина оказалась какая-то неожиданная любовь к большим столам. Во время пандемии коронавируса его высмеивали за длиннющий стол, где на одном конце сидел Путин, а на другом гость российского президента. Теперь в соцсети шутят с квадратного стола российского президента.

Путина высмеяли в соцсети: все из-за любви президента России к странным столам

Путин принял в Кремле 13 религиозных лидеров России. Фото из открытых источников

Владимир Путин 26 октября встретился с религиозными лидерами Российской Федерации. На прием к российскому президенту пришли 13 лидеров, которых разместили за квадратным столом. Путин сидел с одной стороны, в то время как чертова дюжина религиозных лиц РФ была размещена на расстоянии от президента России с другой стороны стола.


Пользователи сразу прокомментировали ситуацию. В частности, архиерей Православной церкви Украины Евстратий назвал это "зрелище отвратительным" и указал, что Путин принял у себя своих подчиненных, намекая на связь церкви в работе на российский режим. Другие пользователи больше удивлялись конструкции стола, похожего на футбольный стадион.

Несколько более или менее достоверных теорий пытались объяснить странную слабость Путина к огромной мебели. В большинстве из них говорилось о страхе Путина перед вирусами, особенно коронавирусом, а также о попытке российского президента напомнить религиозным деятелям, кто главный в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский аналитик рассказал, где находится труп Путина. По его словам, президент России умер 26 октября, а на замену ему Кремль использует двойников.

Также "Комментарии" писали, что Японии представили доказательства существования двойников Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!