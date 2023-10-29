Путина высмеяли в соцсети: все из-за любви президента России к странным столам

У президента России Владимира Путина оказалась какая-то неожиданная любовь к большим столам. Во время пандемии коронавируса его высмеивали за длиннющий стол, где на одном конце сидел Путин, а на другом гость российского президента. Теперь в соцсети шутят с квадратного стола российского президента.

Путин принял в Кремле 13 религиозных лидеров России. Фото из открытых источников

Владимир Путин 26 октября встретился с религиозными лидерами Российской Федерации. На прием к российскому президенту пришли 13 лидеров, которых разместили за квадратным столом. Путин сидел с одной стороны, в то время как чертова дюжина религиозных лиц РФ была размещена на расстоянии от президента России с другой стороны стола.

Пользователи сразу прокомментировали ситуацию. В частности, архиерей Православной церкви Украины Евстратий назвал это "зрелище отвратительным" и указал, что Путин принял у себя своих подчиненных, намекая на связь церкви в работе на российский режим. Другие пользователи больше удивлялись конструкции стола, похожего на футбольный стадион.

Несколько более или менее достоверных теорий пытались объяснить странную слабость Путина к огромной мебели. В большинстве из них говорилось о страхе Путина перед вирусами, особенно коронавирусом, а также о попытке российского президента напомнить религиозным деятелям, кто главный в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский аналитик рассказал, где находится труп Путина. По его словам, президент России умер 26 октября, а на замену ему Кремль использует двойников.

Также "Комментарии" писали, что Японии представили доказательства существования двойников Путина.