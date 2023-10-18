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Путина заметили с ядерным чемоданом в Китае

Россияне решили вновь намекнуть на то, что имеют ядерный арсенал

сегодня, 15:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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После переговоров российского диктатора Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине в фотообъективы попали российские офицеры, которые шли рядом с Путиным и несли ядерный чемодан. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Путина заметили с ядерным чемоданом в Китае

Ядерный чемодан Путина

В материале говорится, что ядерный чемодан традиционно носит офицер военно-морского флота РФ, известный как "Чегет" (названный в честь горы Чегет в Кавказских горах). Чемодан вероятно всегда с президентом, но его редко снимают на видео.


Издание напоминает, что президент США также имеет подобный чемодан – так называемый "nuclear football". Там хранятся коды, которые глава Белого дома использует для подтверждения подлинности приказа о запуске ядерных ракет в отсутствие в Вашингтоне.

Читайте также на портале "Комментарии" — находясь с визитом в Китае российский диктатор Владимир Путин в очередной раз раскритиковал США за вспыхнувшие конфликты в разных точках мира. При этом Путин подчеркнул, что его критика направлена не только в адрес президента США Джо Байдена, но и в сторону некоторых представителей американских элит, которые разучились уважать других. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Путин произнес во время интервью российским пропагандистским СМИ, рассказывая с ухмылкой о провальной политике Запада.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Китая Си Цзиньпин представил свой проект "Один пояс, один путь" как радикальную альтернативу мировому порядку, возглавляемому США. Российский диктатор Владимир Путин поддержал это заявление. 




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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/putin-filmed-china-accompanied-by-officers-with-russian-nuclear-briefcase-2023-10-18/?fbclid=IwAR1WGbU_oCiGlv_QaJn_cufY4VNBGNBX3lr797T_562A6IVuA4lVPUUih3w
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