Путина заметили за странным поведением в самолете (ФОТО)

Владимир Путин сфотографирован во время его визита в Летно-исследовательский институт имени Громова в подмосковном Жуковском. Кадры, распространенные Кремлем, быстро разлетелись по сети из-за необычного поведения российского диктатора при осмотре нового пассажирского самолета.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

На странную фотосессию обратили внимание западные СМИ, в частности, Daily Star. Как пишет издание, во время посещения авиационного предприятия Путину продемонстрировали новейшие российские самолеты, среди которых МС-21-310 с двигателем ПД-14, SJ-100 с двигателем ПД-8 и турбовинтовой Ил-114-300. Однако самое большое внимание привлекли не официальные заявления, а фотографии из кабины пилотов самолета Sukhoi SJ-100.

На снимках российский лидер внимательно осматривает кабину и затрагивает элементы ее интерьера. Именно на эти обратили журналисты, где зафиксированы необычные жесты и мимика Путина.

"Президента России Владимира Путина сфотографировали, как он нежно ласкает кабину пилотов. Находясь в самолете, его сфотографировали в кабине пилота, и он, казалось бы, был очень доволен. Он ласкал каждый возможный аспект – от интерьера до экстерьера с опущенными окнами. На одном изображении он сжимает губы, сильно поглаживая их, а на другом Путин смотрит на оператора достаточно подозрительно, будто его поймали на съемке чего-то, что он не должен был видеть", — описывает фотографии Daily Star.

Путин ласкает кабину пилотов

Путин в самолете

В ходе визита Путин также провел совещание по развитию авиационной отрасли. Он заявил, что Россия принадлежит к нескольким странам, способным обеспечить полный цикл производства авиационных двигателей, и отметил необходимость увеличения выпуска самолетов отечественного производства. В то же время Путин не упомянул о международных санкциях и существенном сокращении международного авиасообщения с Россией после начала полномасштабной войны против Украины.

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