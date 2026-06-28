Путина заметили за странным поведением в самолете (ФОТО)

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Владимир Путин сфотографирован во время его визита в Летно-исследовательский институт имени Громова в подмосковном Жуковском. Кадры, распространенные Кремлем, быстро разлетелись по сети из-за необычного поведения российского диктатора при осмотре нового пассажирского самолета.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
На странную фотосессию обратили внимание западные СМИ, в частности, Daily Star. Как пишет издание, во время посещения авиационного предприятия Путину продемонстрировали новейшие российские самолеты, среди которых МС-21-310 с двигателем ПД-14, SJ-100 с двигателем ПД-8 и турбовинтовой Ил-114-300. Однако самое большое внимание привлекли не официальные заявления, а фотографии из кабины пилотов самолета Sukhoi SJ-100.
На снимках российский лидер внимательно осматривает кабину и затрагивает элементы ее интерьера. Именно на эти обратили журналисты, где зафиксированы необычные жесты и мимика Путина.
Путин ласкает кабину пилотов
Путин в самолете
В ходе визита Путин также провел совещание по развитию авиационной отрасли. Он заявил, что Россия принадлежит к нескольким странам, способным обеспечить полный цикл производства авиационных двигателей, и отметил необходимость увеличения выпуска самолетов отечественного производства. В то же время Путин не упомянул о международных санкциях и существенном сокращении международного авиасообщения с Россией после начала полномасштабной войны против Украины.