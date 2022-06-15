Путинский план расчленения Украины: действительно ли рф готовит такой сценарий - на что расчет

В Санкт-Петербурге на Экономическом форуме россияне показали схему административно-территориального раздела Украины в случае их победы. Действительно ли страна-агрессор готовит такой сценарий? Почему даже обсуждение таких планов не вызывает острой реакции мира? Что следует сделать, чтобы рашистский рейх, уничтожающий мировой порядок, упал? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Карта российских пропагандистов о разделе Украины. Фото: из открытых источников

Презентация карты расчленения Украины, значение и стоимость которой равна нулю по многим причинам, является странной агонией путинского режима

Эксперт в Украинском центре общественного развития Юрий Подорожний размышляет следующим образом:

"Казалось бы, есть очередной идиотский план по разделению Украины, который на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, представил кремлевский пропагандист Александр Коц. С одной стороны, на этот план можно и не обращать внимание, потому что со времен написания произведений каким-то Дугиным или выпуска фильма "Брат 2" таких планов было невероятное количество. Как правило, они ретранслировались в пропагандистских СМИ – сначала для маргиналов, а по мере работы пропаганды – и для всего маргинализировавшегося населения. Российская власть с помощью пропагандистских методов влияния на недовольство россиян своим экономическим положением направила народный гнев во внешнего врага".

С другой стороны, продолжает эксперт, этот Экономический форум, работу которого курирует лично путин, всегда был самым престижным и респектабельным в глазах западной политической и бизнес элиты мероприятием, которое проводит россия. Там происходили не только направленные на экономику меры, но и, не в последнюю очередь, продвижение "русского мира" в системе мировоззрений понятных западной политической и бизнес элите.

"Именно поэтому презентация этой карты, значение и стоимость которой равна нулю по многим причинам, является странной агонией путинского режима, – отмечает Юрий Подорожный. – Прежде всего – потому что на экономическом форуме демонстрировалось контраверсионное для всего мира мнение о возможном расчленении Украины. Разделение Украины и новое территориальное устройство, которое предлагает роспропагандонская машина, не стоит и выеденного яйца. Впрочем, интересно то, что в российской федерации продолжается тоска по унитарному строю россии, который активно пропагандируется от Солженицына и Жириновского к остальной пошлой российской либеральной элиты типа Навального. Все они правильно чувствуют движение "их россии" к пропасти и развалу. Да и новых идей они производить не могут. Даже столицу "нового административно-политического образования после захвата Украины" они предлагают сделать Хмельницкий. И вы думаете, что на это есть экономическое, стратегическое, географическое объяснение? Да нет, все просто. Хмельницкий им понятен. Не как город, а как фамилия. А если пропагандоны определяют такие вещи, то перспективы у них ноль".

Удивительным эксперт считает поведение иностранцев, посещающих Экономический форум этого года.

"Неужели после таких презентаций и кровавой войны в Украине, где гибнут десятки тысяч, и дальше есть желание легитимизировать путинский режим?" – задается Юрий Путник риторическим вопросом.

Путин всегда считал присоединение западной Украины ошибкой Сталина и вознамерился ее "исправить"

Политический эксперт Михаил Чаплыга отмечает, что миром правят знаки и мифы. И именно в таком мире существует Кремль.

"Российский президент Путин считает, что распад СССР это была какая-то спецоперация Запада по устранению одного из центров мирового влияния. А современная россия является правонаследницей СССР. С чего началось глобальное противостояние, вылившееся в войну в Украине? Из-за того, что Кремль заявил, что Запад якобы обещал не лезть на восток ради объединения Германии и вывода оттуда советских войск. Причем, по мнению Путина, с ним соглашается даже папский престол. В путинской парадигме – именно НАТО, а точнее США, нарушили какое-либо обещание – и расширились даже на территорию Украины. Поэтому Кремль воспринимает эту войну как "историческую месть". И хочет, чтобы Украина, которая стала частью того самого "коллективного Запада", якобы обманувшего СССР, повторила путь Германии и стала жертвой. Он хочет вернуться в точку "ноль", откуда все и началось – превратить Украину в ФРГ и ГДР, где ГДР будет под контингентом России. Круг заперт", – объясняет эксперт.

Отсюда, по его мнению, все эти карты находятся на форумах с разделом Украины. И – так или иначе – соответствующие планы страны-агрессора, проникающие здесь и там.

"Скорее всего, в левой части карты была часть, которая в мечтах Кремля присоединена к России – две восточные области (Донецкая и Луганская) и часть Юга. Остальные Украины на той карте разделены пополам, как ФРГ и ГДР. При этом Кремль готов обсуждать выход к морю для "ГДР" – вопрос Одесской и Николаевской областей. Путин всегда считал присоединение западной Украины ошибкой Сталина и вознамерился ее "исправить". Задача Украины и цивилизованного мира не дать этому состояться", – отмечает Михаил Чаплыга.

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