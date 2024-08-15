Путинский режим начинает рушиться: что должен сделать Запад

Украина взяла на себя ответственность за начало операции в Курской области. По словам руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, удары по тылу агрессора даже с использованием дальнобойного вооружения больше не рассматриваются как повышение уровня эскалации. Это значит, что так называемые "красные линии" России уже утратили свое значение, сказал он в эфире 24 канала.

Владимир Путин

Эксперт убежден, что российский диктатор Владимир Путин крайне недоволен той информацией, которую ему дают о ситуации в Курской области. Он пытается понять, где заканчиваются его собственные ошибки и где Украина может добиться стратегического успеха. Чаленко отмечает, что операция украинских военных в этом регионе может заложить основу дальнейшего разрушения путинского режима, и сам Путин это осознает.

Однако, уверен эксперт, некоторые страны Запада все еще опасаются возможных последствий, в частности, дворцового переворота или внутренней нестабильности в России. В то же время действия Путина снова демонстрируют его нежелание идти на переговоры.

"Путин не договороспособен — это сигнал для Запада. Если не хотите разрушать Россию, то нужно делать прямые контакты с российской элитой для поиска преемника, который сможет внедрить соответствующие вещи в жизнь и вернуть мир в европейскую часть", — подчеркнул Чаленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после провалов России в Курской области и неспособности защитить свои территории и население основатель ЧВК "Паладин" обратился к российским военным с призывом свергнуть режим Путина, доведший страну до предела.



