Путину докладывают несуществующие победы: в США раскрыли хитрый плану верхушки Кремля

В Кремле продолжают завышать масштабы успехов российской армии, пытаясь создать впечатление неизбежности победы России и склонить Украину к капитуляции. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW), который ссылается на интервью анонимного действующего российского генерала.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам собеседника, российское военное командование убеждает Владимира Путина, что Донбасс удастся полностью захватить до конца 2026 года. Однако сам генерал назвал такие планы практически невыполнимыми. По его оценке, для достижения этой цели России пришлось бы ежемесячно привлекать не менее 55–60 тысяч новых военнослужащих, тогда как темпы набора продолжают снижаться.

Аналитики ISW считают, что Кремль по-прежнему делает ставку на войну на истощение, рассчитывая переждать Украину и ее западных партнеров. При этом Москва надеется, что затяжной конфликт приведет к внутреннему политическому кризису в Украине, а демонстрация якобы масштабных российских успехов подтолкнет союзников Киева к сокращению поддержки.

Отдельное внимание в отчете уделено заявлениям Владимира Путина о возможном захвате Константиновки и Купянска. По мнению аналитиков, подобные заявления являются частью информационной кампании, призванной убедить Запад в неизбежности российской победы.

В ISW также допускают, что Кремль рассматривает возможность новой мобилизации – открытой или скрытой. Косвенным подтверждением этого эксперты называют недавние слова Дмитрия Пескова о том, что так называемая "специальная военная операция" превратилась в "настоящую войну". По оценке аналитиков, подобная риторика может готовить российское общество к новым решениям по пополнению армии.

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