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Путіну доповідають неіснуючі перемоги: у США розкрили хитрий план верхівки Кремля

За даними аналітиків, російське керівництво може готувати приховану мобілізацію, одночасно перебільшуючи успіхи армії заради тиску на Україну та Захід.

10 липня 2026, 08:15
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Кравцев Сергей

У Кремлі продовжують завищувати масштаби успіхів російської армії, намагаючись створити враження неминучості перемоги Росії та схилити Україну до капітуляції. Про це йдеться в новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на інтерв'ю анонімного російського генерала, що діє.

Путіну доповідають неіснуючі перемоги: у США розкрили хитрий план верхівки Кремля

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами співрозмовника, російське військове командування переконує Володимира Путіна, що Донбас вдасться повністю захопити до кінця 2026 року. Проте сам генерал назвав такі плани практично нездійсненними. За його оцінкою, для досягнення цієї мети Росії довелося б щомісяця залучати щонайменше 55–60 тисяч нових військовослужбовців, тоді як темпи набору продовжують знижуватися.

Аналітики ISW вважають, що Кремль, як і раніше, робить ставку на війну на виснаження, розраховуючи перечекати Україну та її західних партнерів. Москва сподівається, що затяжний конфлікт призведе до внутрішньої політичної кризи в Україні, а демонстрація нібито масштабних російських успіхів підштовхне союзників Києва до скорочення підтримки.

Окрема увага у звіті приділена заявам Володимира Путіна про можливе захоплення Костянтинівки та Куп'янська. На думку аналітиків, подібні заяви є частиною інформаційної кампанії, яка має переконати Захід у неминучості російської перемоги.

У ISW також припускають, що Кремль розглядає можливість нової мобілізації – відкритої чи прихованої. Непрямим підтвердженням цього експерти називають недавні слова Дмитра Пєскова про те, що так звана "спеціальна військова операція" перетворилася на "справжню війну". За оцінкою аналітиків, подібна риторика може готувати російське суспільство до нових рішень щодо поповнення армії.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-9-2026/
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