Путину не хватает пушечного мяса: РФ готовится ввести военное положение

Вооруженные силы России несут очень большие потери в войне против Украины, но президент РФ не намерен отказываться от своих планов, чтобы оккупировать Украину. Поэтому уже 4 марта в РФ может быть объявлено военное положение. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Рада" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, ссылаясь на раздобытые данные украинской разведки.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов отметил, что ему бы очень хотелось посмотреть, какой будет реакция на такой шаг путинского режима со стороны думающих россиян, которые еще остались в таких больших городах, как Санкт-Петербург, Москва. Там до сих пор много интеллигенции, которая умеет не только слушать власть, но и прислушиваться к другим источникам, анализировать. Решение ввести военное положение должно заставить россиян задуматься, а, что вообще происходит на территории России.

Секретарь СНБО отметил, у Путина просто не хватает "пушечного мяса". Именно поэтому он может дать команду отправлять российских детей в Украину, просто бросать их в "мясорубку".

Данилов отметил, что ему лично очень сложно понять, какие на самом деле цели преследует Путин, зачем он все это делает.

"Я не понимаю, зачем он это делает", – отметил Алексей Данилов.

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