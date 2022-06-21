Путину ночью вызвали медиков: что известно о состоянии здоровья главы Кремля

Появилась новая информация о состоянии здоровья главы Кремля. В последнее время в СМИ часто стали появляться сообщения, что Владимир Путин неизлечимо болен раком и другими болезнями. Стало известно, что минувшей ночью президенту России стало плохо. Об этом пишет телеграмм-канал GeneralSVR, писавший о том, что на экономический форум в Санкт-Петербурге пригласят Талибан. В последнее время появляется много информации о болезнях Путина (фото из открытых источников) Авторы сообщения пишут, что у Путина пошла носом кровь, которую не могли остановить несколько минут. Следовательно, охрана и прислуга серьезно испугались. В сообщении говорится, что пока неизвестны причины ухудшения состояния здоровья Путина.

"Ночью у Путина было кровотечение из носа, которое не могли остановить несколько минут. С окровавленной физиономией и одеждой Путин вызвал охрану и дежурящих в резиденции медиков, но перед этим он успел запачкать кровью постель и пол в спальне, а также полотенца и предметы в ванной. Президент России Владимир Путин не на шутку испугал близких, охрану и прислугу ", — пишут в Телеграмм-канале.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему снова пошли слухи о скорой смерти Путина. Смертельная болезнь, а то и вовсе смерть российского диктатора Владимира Путина остается одной из топ-тем СМИ. Ранее ряд американских и британских изданий сообщал, что у Путина, вероятно, онкология. И что осталось ему, похоже, недолго. А интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источники в разведке, пишет, что хозяин Кремля мог впасть в кому после неудачной операции по удалению раковой опухоли. Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев считает, что на смерть Путина, как на панацею от российской агрессии, надеются или агенты Кремля.

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