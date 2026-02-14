Путину подарили особую икону: что она значит

3 февраля глава России Владимир Путин провел в Кремле встречу с протоиереем Александр Ткаченко . Священнослужитель подарил ему икону, которую считают помогающей исцелять больных.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На образе изображена Богородица рядом с больным мальчиком. Об этом сообщают российские СМИ.

"Это икона Божией Матери "Целительница". Она исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы. С 17 века считалась чудотворной. Она изображает Богородицу, наклонившуюся у постели больного мальчика", — сказал Ткаченко.

Получая подарок, российский диктатор перекрестился и поцеловал святыню, сообщают журналисты.

Отмечается, что эту икону традиционно дарят людям, нуждающимся в физическом и душевном исцелении, пожилым и тяжелобольным, а также тем, кто проходит восстановление после травм или операций.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в последнее время наблюдают изменения во внешности и языке кремлевского диктатора Владимира Путина во время публичных выступлений , которые могут свидетельствовать о плохом состоянии его здоровья.

Путин лечится от онкологического заболевания. Но, как свидетельствуют другие источники, он болеет болезнью Паркинсона, информирует The Sun, обращаясь к документам, предоставленным журналистам.



В частности, во время встречи с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ином президент РФ в течение всего времени переминался с ноги ногу и был беспокойным. На проблемы с состоянием здоровья свидетельствует и то обстоятельство, что глава Кремля совершал частые движения коленом и пытался как-то контролировать левую ногу.