Путіну подарували особливу ікону: що вона означає
commentss НОВИНИ Всі новини

Путіну подарували особливу ікону: що вона означає

Ікона Цілителька допомагає важкохворим душевно та фізично

14 лютого 2026, 03:25
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 3 лютого глава Росії Володимир Путін провів у Кремлі зустріч із протоієреєм Олександр Ткаченко. Священнослужитель подарував йому ікону, яку вважають такою, що допомагає зцілювати хворих.

Путіну подарували особливу ікону: що вона означає

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

На образі зображена Богородиця поруч із хворим хлопчиком. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Це ікона Божої Матері "Цілителька". Вона історично перебувала в Олексіївському жіночому монастирі Москви. З 17 століття вважалася чудотворною. Вона зображує Богородицю, що нахилилася біля ліжка хворого хлопчика", — сказав Ткаченко.

Путіну подарували особливу ікону: що вона означає - фото 2

Отримуючи подарунок, російський диктатор перехрестився та поцілував святиню, повідомляють журналісти.

Зазначається, що цю ікону традиційно дарують людям, які потребують фізичного й душевного зцілення, літнім і тяжкохворим, а також тим, хто проходить відновлення після травм чи операцій.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що останнім часом спостерігають зміни в зовнішності і мові  кремлівського диктатора  Володимира Путіна  під час  публічних виступів,  що можуть  свідчити про  поганий стан його здоров'я.

Путін  лікується від онкологічного захворювання. Але, як свідчать  інші джерела, він  хворіє на хворобу Паркінсона,  інформує  The Sun,  звертаючись до   документів, які надали  журналістам.

 Зокрема,  під час зустрічі з  очільником Державної ради КНДР Кім Чен Ином  президент РФ протягом всього часу переминавсь з ноги ногу і був неспокійним. На проблеми зі станом здоров’я  свідчить і та обставина, що  очільник Кремля робив  часті рухи коліном і намагавсь якось  контролювати ліву ногу.
 



