Путину предложили расширить границы ЛДНР: о каких территориях идет речь

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Карина Ожерельева
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал на заседании Совета Безопасности РФ 21 февраля признать так называемые ЛНР и ДНР в пределах Донецкой и Луганской областей. Следует заметить, что эти границы шире оккупированных ныне территории на востоке Украины. Об этом сообщает Украинская правда.
Владимир Колокольцев - фото из открытых источников
Как заявил глава МВД России, во время переговоров по Украине Россию окружают "партнеры с краплеными картами", чтобы объяснить "лицемерную, лживую официальную позицию Киева".
Как сообщали ранее "Комментарии", Беларусь назвала условие вывода российских войск из страны. Россия разместила в Беларуси то, что НАТО называло своей наибольшей вооруженной угрозой после окончания Холодной войны для совместных учений, которые начались 10 февраля. Учения на севере от Украины должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля, но Минск объявил, что они будут продолжены, ссылаясь на усиление военной активности вблизи Беларуси и России.
Также "Комментарии" писали, что Путин сказал, когда примет решение о признании ЛНР и ДНР.
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