Путину предложили расширить границы ЛДНР: о каких территориях идет речь

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал на заседании Совета Безопасности РФ 21 февраля признать так называемые ЛНР и ДНР в пределах Донецкой и Луганской областей. Следует заметить, что эти границы шире оккупированных ныне территории на востоке Украины. Об этом сообщает Украинская правда.

Владимир Колокольцев - фото из открытых источников

"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я бы хотел внести поправку: признавать в тех административных пределах, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и до тех исторических границ" , – заявил во время заседания Колокольцев.

Как заявил глава МВД России, во время переговоров по Украине Россию окружают "партнеры с краплеными картами", чтобы объяснить "лицемерную, лживую официальную позицию Киева".

Колокольцев во время заседания провел аналогию: "Мнение зрения киевской власти, что Минские договоренности – похожи на акт капитуляции. Но тогда вспомним май 1945 года: Германия подписывает акт о капитуляции – и 7 лет не выполняет этот акт".

Как сообщали ранее "Комментарии", Беларусь назвала условие вывода российских войск из страны. Россия разместила в Беларуси то, что НАТО называло своей наибольшей вооруженной угрозой после окончания Холодной войны для совместных учений, которые начались 10 февраля. Учения на севере от Украины должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля, но Минск объявил, что они будут продолжены, ссылаясь на усиление военной активности вблизи Беларуси и России.

Также "Комментарии" писали, что Путин сказал, когда примет решение о признании ЛНР и ДНР.

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