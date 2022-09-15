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Путину пришлось отвечать на вопрос Си Цзиньпина о войне в Украине

Позиции Москвы и Пекина не сходятся

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Президенту РФ пришлось разъяснять и отвечать на ряд вопросов о войне в Украине перед главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на публикацию в ТАСС , где Путин оправдывается.

Путину пришлось отвечать на вопрос Си Цзиньпина о войне в Украине

Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

"Понимаем ваши вопросы и Ваши озабоченности по этому поводу и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили. Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом ", – сказал Путин.

Судя по тому, что Путин повторно разъясняет позицию РФ по войне в Украине, позиции Москвы и Пекина не совпадают.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой сигнал Си Цзиньпин в Казахстане послал Путину . Президент Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин впервые с начала пандемии коронавируса посетил другую страну. Прибыв в Казахстан 14 сентября, он заявил президенту Касим-Жомарту Токаеву, что Китай будет поддерживать независимость и территориальную целостность Казахстана. Далее Цзиньпин отправится в Узбекистан, где 15-16 сентября состоится саммит представителей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По мнению магистра государственного управления, политолога, социолога Владимира Воли, визит Си Цзиньпина очень показателен в том смысле, что первой страной посещения стал Казахстан. Он отмечает, что на проходящем в узбекском Самарканде саммите ШОС соберутся лидеры многих государств. И там такие китайско-казахские акценты сделать было бы невозможно. Именно поэтому, уверен эксперт, поездке Си Цзиньпина в Узбекистан предшествовала его поездка в Казахстан. Показательна в этом смысле, подчеркивает он, поддержка Китаем внешней политики казахстанского руководства. Но в последнее время выглядит как явное охлаждение отношений с РФ.



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Источник: https://tass.ru/politika/15761641?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
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