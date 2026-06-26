Путину уже не до шуток: какое предупреждение мог получить лидер Кремля

Обращение российского военного к лидеру РФ Владимиру Путину распространяется в сети интернет. Военный так называемой "СВО" предупредил Путина, если тот его не выслушает, войско пойдет на Кремль.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, военный эксперт Кирилл Сазонов, рассказал, о чем может сигнализировать такое заявление. По его словам, это может быть как подготовка к бунту, так и имитация или хитрый спектакль, чтобы сдвинуть "тектонические плиты среди башен Кремля". Военный ВСУ напомнил о бунте Пригожина. Тогда, по его словам, многие испугались, в том числе и Путин, ведь увидел, что оборона у него не самая лучшая и никто его не спешит защищать.

"Поэтому какие-то серьезные игроки, в том числе и в Кремле, и в спецслужбах, или в армии, могут попытаться сыграть на страхе Путина. Выставив эту овечку, которую потом, конечно, принесут в жертву, сыграть на страхе Путина и добиться каких-то движений или необходимых решений", — предположил Сазонов.

К тому же, отметил военный, достаточно удачно выбрано время. У России и без того сейчас много проблем – бензиновый кризис, недовольство народа, обстрел Москвы, прилеты в городах в глубине России, кризис в Крыму, тяжелая ситуация на фронте из-за логистики. В другое, более спокойное время, Путин проблему с военным решил бы быстро, а сейчас, предположил военный, возможно придется считаться.

Вариантов у лидера РФ немного – либо реагировать жестко, либо прислушиваться и тем самым показать слабость. Последний, по убеждению Сазонова, – не для Путина.

"Возможно, это звоночек Путину. Предупреждение — мы выпускаем против тебя клоуна. И смотри, как недовольный народ внимательно смотрит. В следующий раз выпустим не клоуна, а какого-нибудь акробата, будет хуже. Поэтому процессы в России начинаются интересные", — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Путин заговорил о мирных переговорах.