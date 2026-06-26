Путіну уже не до жартів: яке попередження міг отримати лідер Кремля

Звернення російського військового до лідера РФ Володимира Путіна шириться мережею інтернет. Військовий так званої “СВО” попередив Путіна, якщо той його не вислухає, військо піде на Кремль.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, військовий експерт Кирило Сазонов розповів, про що може сигналізувати така заява. За його словами, це може бути як підготовка до бунту, так і імітація, чи хитрий спектакль, щоб зрушити “тектонічні плити серед веж Кремля”. Військовий ЗСУ нагадав про бунт Пригожина. Тоді, за його словами, багато хто злякався, у тому числі й Путін, адже побачив, що оборона в нього не найкраща і ніхто його не поспішає захищати.

“Тому якісь серйозні гравці, зокрема й у Кремлі, й у спецслужбах, чи армії, можуть спробувати зіграти на страху Путіна. Виставивши цю овечку, яку потім, звичайно, принесуть у жертву, зіграти на страху Путіна і домогтися якихось рухів чи необхідних рішень”, — припустив Сазонов.

До того ж, зазначив військовий, досить вдало обрано час. У Росії й без того зараз багато проблем — бензинова криза, невдоволення народу, обстріл Москви, прильоти в містах у глибині Росії, криза в Криму, важка ситуація на фронті через логістику. В інший, більш спокійний час, Путін проблему з військовим вирішив би швидко, а зараз, припустив військовий, можливо доведеться рахуватися.

Варіантів у лідера РФ небагато — або реагувати жорстко, або прислухатися і тим самим показати слабкість. Останній, на переконання Сазонова, — не для Путіна.

"Можливо це дзвіночок Путіну. Попередження — ми випускаємо проти тебе клоуна. І дивись, як незадоволений народ уважно дивиться. Наступного разу випустимо не клоуна, а якогось акробата, буде гірше. Тому процеси в Росії починаються цікаві", — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Путін заговорив про мирні переговори.