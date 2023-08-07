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Путину все еще недостаточно дронов: какую задачу поставил диктатор

Владимир Путин требует создавать в России больше дронов-камикадзе

сегодня, 16:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин поручил компании "Ростех" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет" – малоразмерных барражирующих боеприпасов, которые атакуют цель путём самоподрыва. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российская служба "Би-Би-Си".

Путину все еще недостаточно дронов: какую задачу поставил диктатор

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин заявил, что ему производители обещали, что они в разы увеличат количество производства. 


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По словам диктатора, свое обещание производители держат, но, по его мнению, российской армии нужно еще больше дронов. 

"Удар мощный – любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты", – заявил Путин.

Диктатор также добавил, что эти беспилотники показали высокую эффективность в ходе проведения так называемой "военной спецоперации".

Отметим, пока Путин дает указания относительно увеличения производства дронов в РФ, ключевые парламентские фракции Бундестага достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые бьют на 500 км. Такое заявление у себя в Facebook сделал председатель постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Читайте также на портале "Комментарии" — согласно данным CNN, Запад считает, что Путин будет продолжать войну против Украины, как минимум, до президентских выборов в США, которые намечены на осень 2024 года. В украинской разведке также подчеркивают, что хоть российский бюджет из-за санкций и войны испытывает серьезные проблемы, резервов у страны-агрессора еще хватает. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" данные сообщения.




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Источник: https://t.me/bbcrussian/50536
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