Путину все еще недостаточно дронов: какую задачу поставил диктатор

Президент России Владимир Путин поручил компании "Ростех" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет" – малоразмерных барражирующих боеприпасов, которые атакуют цель путём самоподрыва. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российская служба "Би-Би-Си".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин заявил, что ему производители обещали, что они в разы увеличат количество производства.

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По словам диктатора, свое обещание производители держат, но, по его мнению, российской армии нужно еще больше дронов.

"Удар мощный – любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты", – заявил Путин.

Диктатор также добавил, что эти беспилотники показали высокую эффективность в ходе проведения так называемой "военной спецоперации".

Отметим, пока Путин дает указания относительно увеличения производства дронов в РФ, ключевые парламентские фракции Бундестага достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые бьют на 500 км. Такое заявление у себя в Facebook сделал председатель постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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