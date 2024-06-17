Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин является психопатическим лицом, чьи заявления следует воспринимать как предупреждение о будущих действиях.

Владимир Путин

Бессмертный отметил, что Запад не сможет избежать участия в войне, поскольку Путин, вероятно, нанесет удар по странам НАТО. Он подчеркнул, что кремлевский диктатор неоднократно делал заявления, которые следует воспринимать не как позицию, а анонс своих действий. Дипломат привел примеры нарушений Россией территориального, воздушного и морского пространства в Балтийском море и на границе с Финляндией.

Также Бессмертный обратил внимание на ситуацию на белорусско-польской границе, отметив, что спланированные провокации со стороны России имеют гораздо более глубокое содержание, чем кажется на первый взгляд. Он подчеркнул, что внимание, которое польская сторона уделяла одному инциденту, могло отвлечь от других событий на границе.

Дипломат также упомянул о следствиях в Чехии, Бельгии, Польше, Франции и Германии, которые обнаружили значительные пробелы в европейской системе безопасности и показали высокую интеграцию российских агентов в политические структуры этих стран. По его мнению, ситуация с агентурой ФСБ в национальных системах безопасности стран НАТО свидетельствует о серьезной угрозе, которую невозможно решить посредством переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путни недавно заявил о том, что Россия не собирается воевать со странами ЕС или нападать на них. Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что все заявления Запада о том, что Россия собирается напасть на Европу, якобы не что иное, как оправдание гонки вооружений.





