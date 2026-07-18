ПВО не спасла: где россияне встречают утро субботы в копоти и дыму

Беспилотники атаковали город Котовск Тамбовской области РФ. В результате там произошёл пожар в логистическом центре.

Атака на Котовск. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в Котовске после взрывов произошёл пожар на складе Wildberries. Один из сотрудников предприятия сообщил, что склад охватил сильный огонь после атаки, после чего оттуда принялись экстренно эвакуировать персонал.

Интересно, что причиной возгорания могла стать и работа российской ПВО, которая пыталась сбить дроны над городом.

Также под удар дронов попал город Тамбов. Там ПВО, пытаясь сбить воздушные цели, открыла огонь прямо по застроенной территории – боеприпасы попали по гражданским объектам.

По данным мониторинга, во Владимире сработали средства радиоэлектронной борьбы. Там загорелся многоквартирный дом.

Стоит отметить, этой ночью дроны также массированно атаковали Московскую область сразу в нескольких местах. Сообщается о поражении складов и НПЗ.

Атаки на разные города Московской области продолжалась всю ночь. Также была информация о взрывах в Твери и Владимире.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары по военным объектам на территории России пока не изменили подход Кремля к ведению войны. По его словам, Москва и дальше отвечает на действия Украины массированными атаками с применением ракет и беспилотников, не демонстрируя готовности к прекращению боевых действий. Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.