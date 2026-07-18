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В Московской области жесткие прилеты и сильные пожары: детали

Наиболее жесткие кадры атаки беспилотников по складам Wildberries в подмосковном Электростали

18 июля 2026, 07:33
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Кравцев Сергей

Этой ночью дроны массированно атаковали Московскую область сразу в нескольких местах. Сообщается о поражении складов и НПЗ.

В Московской области жесткие прилеты и сильные пожары: детали

Удар по Московской области. Фото: из открытых источников

Атаки на разные города Московской области продолжалась всю ночь. Также была информация о взрывах в Твери и Владимире.

Однако самые яркие взрывы зафиксированы в городе Электросталь. Там поражены логистические сооружения складов Wildberries. Как видно из тех фото и видео, которые в сеть выкладывали местные жители, город накрыло мощное облако дыма. Сообщается о пожарах и разрушениях складских помещений.

Кроме электростали под атаку попала нефтебаза в подмосковном Ногинске. Это нефтебаза класса IIIа, количество резервуаров – 24 шт., объем резервуарного парка – 11 500 м³.

Однако там есть Ногинский завод топливной аппаратуры, так что данные еще уточняются.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары по военным объектам на территории России пока не изменили подход Кремля к ведению войны. По его словам, Москва и дальше отвечает на действия Украины массированными атаками с применением ракет и беспилотников, не демонстрируя готовности к прекращению боевых действий. Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

Во время общения с журналистами Зеленского спросили, повлияло ли усиление украинских ударов по тыловым районам России на позицию Кремля и поступают ли оттуда какие-либо сигналы о возможных изменениях.

Также издание "Комментарии" сообщало – Москва вновь достала ядерную карту: в Кремле сделали новое угрожающее заявление.



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