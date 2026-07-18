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ППО не врятувала: де росіяни зустрічають ранок суботи в кіптяві та диму

Дрони атакували Тамбовську область РФ: спалахнув логістичний центр

18 липня 2026, 08:27
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Кравцев Сергей

Безпілотники атакували місто Котовськ в Тамбовській області РФ. В результаті там сталася пожежа у логістичному центрі.

ППО не врятувала: де росіяни зустрічають ранок суботи в кіптяві та диму

Атака на Котовськ. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що у Котовську після вибухів сталася пожежа на складі Wildberries. Один із співробітників підприємства повідомив, що склад охопив сильний вогонь після атаки, після чого звідти почали екстрено евакуювати персонал.

Цікаво, що причиною займання могла стати і робота російської ППО, яка намагалася збити дрони над містом.

Також під удар дронів потрапило місто Тамбов. Там ППО, намагаючись збити повітряні цілі, відкрила вогонь прямо на забудованій території – боєприпаси потрапили по цивільних об'єктах.

За даними моніторингу, у Володимирі спрацювали засоби радіоелектронної боротьби. Там спалахнув багатоквартирний будинок.

Варто зазначити, цієї ночі дрони також масовано атакували Московську область одразу за кількома місцями. Повідомляється про поразку складів та НПЗ.

Атаки на різні міста Московської області тривала всю ніч. Також була інформація про вибухи у Твері та Володимирі.

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